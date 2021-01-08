'Tênis feio': como aderir o calçado que não vai sair dos pés em 2021

A cantora Dua Lipa e a top model Bela Hadid já são adeptas dos "ugly sneakers", que também aparecem na moda masculina. Crédito: Reprodução Pinterest

Você já deve ter esbarrado com alguma versão dos chamados ugly sneakers (tênis feios) pelas ruas ou redes sociais. Os modelos ganharam este nome, porque apresentam design grosseiro, agressivo e não muito moderno, o que justifica o fato de também serem chamados de “dad sneakers”, já que eles têm várias referências dos calçados masculinos das décadas de 80 e 90.

Apesar do nome nada generoso que receberam, o “feio” está na moda. E eles estão nos pés de muitas famosas, como Dua Lipa, Bela Hadid e Manu Gavassi. Além de aparecerem nos desfiles de grandes marcas como Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci e Prada. E também são uma das referências na moda masculina e podem fazer parte da composição de diferentes looks.

A consultora de imagem Bruna Villar explica que a moda vem sendo mais disruptiva, convidando a sair do óbvio e a não seguir regras. Para ela, é aí que está o sucesso desse tênis. “Ele pode democratizar produções muito arrumadas, podendo ser perfeitamente equilibrado com aquele vestido mais chique que, geralmente, fica guardado no armário. Como também combina com looks mais básicos e despojados, com jeans e t-shirts. Além disso, o tênis pode ser a rigidez que faltava numa peça fluida”, destaca.

Segundo a consultora, está liberado combinar a peça um tanto “agressiva” até nas produções mais formais. “Não só pode, como deve. O interessante é justamente usá-lo como uma forma de “quebrar” um visual muito sério ou muito feminino e deixar tudo mais 'cool' e atualizado”, acrescenta.

VINTAGE EM ALTA

A consultora de estilo Brunella Alves atribui o sucesso da peça à onda vintage e retrô que só cresce no mundo da moda. “Assim como outras peças, esse tênis foi um clássico nas últimas décadas e voltou com releituras em marcas renomadas, como Balenciaga e Louis Vuitton”, explica.

Para a profissional, cada vez mais, as pessoas estão aderindo ao que é vintage e retrô. Muito do que volta com releituras e que tem o poder de desconstruir e inovar looks, como os ugly sneakers, conquista os fashionistas. “Vejo pessoas mais livres, buscando autenticidade, usando a criatividade e seguindo mais seus estilos, sem se importar com o que os outros vão pensar”, complementa.

Além disso, Brunella defende que a moda está cada vez mais atemporal. Isso porque as pessoas estão encontrando os seus estilos pessoais e usando o que querem e gostam, independente do que está em alta. “Nem tudo o que é tendência deve ser usado por todos. Por isso, é normal que o ugly sneaker não agrade a todos”, pontua.

"Se você não quiser ousar tanto, aposte na combinação com o sempre moderno jeans" Brunella Alves - Consultora de Imagem e Estilo

A consultora reforça que o modelo permite composições ousadas e muito estilosas. “Além das produções mais esportivas, você pode brincar e misturar estilos completamente opostos no mesmo look, como combinações com peças de alfaiataria, estampadas, saias e vestidos no comprimento midi. Mas, claro, se isso concordar com a sua identidade e personalidade”, aconselha Brunella.

Também vale apostar no jeans. "Use com calças cropped ou com a barra dobrada, com estilos como “mom”, “wide leg” - modelagem ampla que é um meio-termo entre a pantalona e o jeans reto - ou shorts. Finalize o look com uma camisa ou camiseta branca clássica e deixe o ugly sneaker ser o protagonista da sua produção”, diz a especialista.

COMO ADERIR

Versátil, o modelo pode ser combinado com saia, calça, vestido e até peças de alfaiataria Crédito: Reprodução Pinterest

Outra tendência que faz com que os “dad sneakers” não saiam de cena é o conforto. É o que afirma Paula Loureiro, consultora de moda e personal stylist. “Ainda deve ficar por muito tempo. Afinal, conforto acima de tudo depois dessa temporada em casa. As mulheres vão querer o conforto nos pés, a tendência comfy nos libertou para isso”.

4 DICAS PARA ADERIR O UGLY SNEAKERS