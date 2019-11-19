Kylie Jenner vende metade de sua marca e fatura R$2,5 bilhões

A socialite Kylie Jenner Crédito: Balmain/Divulgação

Considerada a jovem mais rica do mundo, Kylie Jenner mostrou ao mundo que está expandindo cada vez mais sua fortuna. Isso porque, aos 22 anos, a empresária vendeu 51% de sua empresa, a Kylie Cosmetics, para uma multinacional americana e faturou cerca de R$ 2,5 bilhões.

A multinacional Coty é avaliada em US$ 1,2 bilhão, o equivalente à aproximadamente R$ 5 bilhões.

A Coty afirmou em comunicado que Kylie Jenner continuará comandando as iniciativas de comunicação para os 270 milhões de seguidores nas redes sociais e toda a área criativa da empresa, e que o objetivo do negócio é expandir a Kylie Cosmétics globalmente.