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Para se expandir globalmente

Kylie Jenner vende metade de sua marca e fatura R$2,5 bilhões

A jovem negociou 51% da Kylie Cosmetics para multinacional americana Coty
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 12:17

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 12:17

A socialite Kylie Jenner Crédito: Balmain/Divulgação
Considerada a jovem mais rica do mundo, Kylie Jenner mostrou ao mundo que está expandindo cada vez mais sua fortuna. Isso porque, aos 22 anos, a empresária vendeu 51% de sua empresa, a Kylie Cosmetics, para uma multinacional americana e faturou cerca de R$ 2,5 bilhões. 
A multinacional Coty é avaliada em  US$ 1,2 bilhão, o equivalente à aproximadamente R$ 5 bilhões.

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A Coty afirmou em comunicado que Kylie Jenner continuará comandando as iniciativas de comunicação para os 270 milhões de seguidores nas redes sociais e toda a área criativa da empresa, e que o objetivo do negócio  é expandir a Kylie Cosmétics globalmente. 
"Essa parceria permitirá que eu e minha equipe continuemos focados na criação e desenvolvimento de cada produto, enquanto transformamos a Kylie Cosmetics e a Kylie Skin em potências internacionais de beleza", afirmou.

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