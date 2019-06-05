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Empreendedora

Kylie Jenner doa kit labial da sua marca para jovem que foi furtada

Na última segunda-feira, 3, ela respondeu ao tuíte de uma seguidora que alegou ter sido roubada

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 19:55

Publicado em 

05 jun 2019 às 19:55
A empreendedora Kylie Jenner Crédito: Reprodução Instagram
Dona de um gigantesco império de beleza, a empresária Kylie Jenner, de 21 anos, sabe como agradar seus clientes. Na última segunda-feira, 3, ela respondeu ao tuíte de uma seguidora que alegou ter sido furtada.
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Às vezes eu aleatoriamente me lembro como alguém roubou meu kit de lábios da Kylie Jenner no bar e essa m**** dói tudo de novo. Eu nunca esquecerei", escreveu Megan Etter no Twitter. Pouco menos de uma hora depois, a empresária responde ao tuíte e lhe pergunta qual cor de produto ela quer.
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Dois dias depois, a jovem já estava com seu novo kit labial da Kylie Cosmetics em mãos e agradeceu a atitude de Kylie: "Essa é provavelmente uma das coisas mais legais que alguém fez por mim", comemorou.
A atitude não passou batida entre os outros seguidores de Kylie. Diversos usuários do Twitter brincaram que haviam perdido itens diversos, como carros e até cheques milionários.

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