Kylie Jenner doa kit labial da sua marca para jovem que foi furtada

A empreendedora Kylie Jenner Crédito: Reprodução Instagram

Dona de um gigantesco império de beleza, a empresária Kylie Jenner, de 21 anos, sabe como agradar seus clientes. Na última segunda-feira, 3, ela respondeu ao tuíte de uma seguidora que alegou ter sido furtada.

Às vezes eu aleatoriamente me lembro como alguém roubou meu kit de lábios da Kylie Jenner no bar e essa m**** dói tudo de novo. Eu nunca esquecerei", escreveu Megan Etter no Twitter. Pouco menos de uma hora depois, a empresária responde ao tuíte e lhe pergunta qual cor de produto ela quer.

Dois dias depois, a jovem já estava com seu novo kit labial da Kylie Cosmetics em mãos e agradeceu a atitude de Kylie: "Essa é provavelmente uma das coisas mais legais que alguém fez por mim", comemorou.