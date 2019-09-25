Kylie Jenner lançará coleção de make em parceria com a Balmain

Kylie Jenner e Olivier Rousteing Crédito: Reprodução/ Instagram @kyliecosmetics

A parceria nos Tapetes Vermelhos e amizade de anos entre Olivier Rousteing - diretor criativo da Balmain- e Kylie Jenner acaba de se transformar em colaboração de beleza. Olivier convidou a amiga para assinar a direção artística de maquiagem do desfile da Balmain que acontece nesta sexta-feira (27.09), durante a semana de moda de Paris.

A coleção de maquiagem que marca a parceria Kylie Cosmetics x Balmain Crédito: Reprodução/ Instagram @kyliecosmetics

E após o backstage, a parceria da dupla será lançada em forma de uma coleção especial da Kylie Cosmetics com a Balmain (Kylie Cosmetics x Balmain), que vai contar com glosses, lip kits, sombras e acessórios.

A inspiração para a linha foi o look 26 da coleção de alta-costura verão 2020 da grife de Olivier, usado por Kylie no tapete vermelho do Grammy deste ano: "Foi tudo muito espontâneo", relembra o estilista em entrevista ao WWD, com informações na Vogue. "Começamos a falar sobre o que nos inspirava, e Kylie amou minha coleção de alta-costura desfilada em janeiro, com todas aquelas cores suabes, em tons pastel, que são bem afinadas com seu universo. Decidimos então misturar nossos dois mundos."

Kylie Cosmetics x Balmain Crédito: Reprodução/ Instagram @kyliecosmetics

Jenner estará presente nos bastidores do desfile para maquiar e supervisionar toda a beleza das modelos que desfilarão para a Balmain: "Ela é muito proativa, e quis saber logo que horas o primeiro maquiador chegaria no backstage, então ela vai chegar às 07h30, para trabalhar em todas as modelos. O desfile tem um look bem específico, mas dentro disto, cada garota vai ter uma maquiagem diferente, dependendo do seu tom de pele e roupa que vai usar", conta Rousteing, que se prepara para lançar uma linha própria de cosméticos da Balmain.