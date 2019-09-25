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Após desfile

Kylie Jenner lançará coleção de make em parceria com a Balmain

Além disso, a empresária vai assinar a beleza do desfile da Balmain e a dupla lança, logo em seguida, todos os cosméticos usados em uma coleção em dobradinha
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

25 set 2019 às 06:33

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 06:33

Kylie Jenner e Olivier Rousteing Crédito: Reprodução/ Instagram @kyliecosmetics
A parceria nos Tapetes Vermelhos e amizade de anos entre Olivier Rousteing - diretor criativo da Balmain- e Kylie Jenner acaba de se transformar em colaboração de beleza. Olivier convidou a amiga para assinar a direção artística de maquiagem do desfile da Balmain que acontece nesta sexta-feira (27.09), durante a semana de moda de Paris.
A coleção de maquiagem que marca a parceria Kylie Cosmetics x Balmain Crédito: Reprodução/ Instagram @kyliecosmetics
E após o backstage, a parceria da dupla será lançada em forma de uma coleção especial da Kylie Cosmetics com a Balmain (Kylie Cosmetics x Balmain), que vai contar com glosses, lip kits, sombras e acessórios.
> Marca de beleza lança projeto para impulsionar mulheres de negócios
A inspiração para a linha  foi o look 26 da coleção de alta-costura verão 2020 da grife de Olivier, usado por Kylie no tapete vermelho do Grammy deste ano: "Foi tudo muito espontâneo", relembra o estilista em entrevista ao WWD, com informações na Vogue. "Começamos a falar sobre o que nos inspirava, e Kylie amou minha coleção de alta-costura desfilada em janeiro, com todas aquelas cores suabes, em tons pastel, que são bem afinadas com seu universo. Decidimos então misturar nossos dois mundos."
Kylie Cosmetics x Balmain Crédito: Reprodução/ Instagram @kyliecosmetics
Jenner estará presente nos bastidores do desfile para maquiar e supervisionar toda a beleza das modelos que desfilarão para a Balmain: "Ela é muito proativa, e quis saber logo que horas o primeiro maquiador chegaria no backstage, então ela vai chegar às 07h30, para trabalhar em todas as modelos. O desfile tem um look bem específico, mas dentro disto, cada garota vai ter uma maquiagem diferente, dependendo do seu tom de pele e roupa que vai usar", conta Rousteing, que se prepara para lançar uma linha própria de cosméticos da Balmain.
"Nós dois queremos que qualquer pessoa que use as roupas de Olivier, ou minhas maquiagens, se sinta confiante e lindo. Nós dois queremos que as pessoas se sintam e sejam sua melhor versão, e trabalhamos para transformar isso em realidade", completa Kylie Jenner.

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