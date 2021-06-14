Juliette assina coleção de roupas e acessórios com  C&A

A campeã do BBB 21, Juliette Freire lança coleção de roupas Crédito: Globo/João Cotta

A campeã do BBB 21, Juliette Freire, 31, lançou nesta segunda-feira (14) uma coleção de roupas e acessórios com a C&A, marca que foi patrocinadora do reality. "Meus amores, tava ansiosa para contar essa novidade para vocês: adivinha quem vai ter uma coleção com a C&A?", escreveu a maquiadora.

Em comunicado divulgado pela marca de roupas, Mariana Moraes, Head de Marketing da C&A afirmou que: "Nos apaixonamos por Juliette dentro do BBB, onde começamos nossa relação como look oficial da casa, e celebramos aqui fora esse relacionamento tão desejado por ambas as partes".

A coleção terá marcas registradas da advogada, como seus tops croppeds, corsets, jardineira jeans, cores e estampas que marcaram as roupas da campeã da edição. Além disso, também terão peças como calça wilde leg, conjuntos, camisas e tops com manga bufante.

A linha trará também roupas para praia, acessórios de cabeça, bijuterias e calçados. As cores da coleção transitam entre tons neutros e pastéis, porém também terão pink, laranja, vermelho e os clássicos looks pretos.

Os produtos irão começar a ser vendidos no site e no aplicativo da marca a partir do dia 17 de junho, e chegam às lojas físicas no dia 22. "Agora vocês também podem se inspirar no meu estilo e usar as roupas e acessórios da minha coleção", completou a advogada em seu Instagram.

Pouco mais de um mês após vencer o Big Brother Brasil 21 ela continua crescendo nas redes sociais. O perfil dela no Instagram é o quarto com mais engajamento no Brasil, superior ao do jogador Neymar, e das cantoras Billie Eilish, Taylor Swift e Beyoncé.

Os dados são da plataforma Hype Auditor. A advogada e maquiadora só fica atrás no engajamento no país de Ariana Grande, Kylie Jenner e Cristiano Ronaldo. Engajamento é a forma de medir as interações de uma conta nas redes sociais, ou seja, o número de curtidas e comentários que as publicações no perfil conseguem gerar.