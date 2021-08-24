Harmonização do bumbum: tratamentos prometem glúteos empinados

Existem algumas técnicas, que podem ser associadas, para o contorno corporal da região Crédito: Sergejs Rahunoks/ Freepik

Quando o assunto é beleza e boa forma, o glúteo está entre as partes do corpo que mais desperta a preocupação feminina. Depois da famosa harmonização facial que tomou conta dos consultórios nos últimos meses, eis que a bola da vez é a harmonização de bumbum.

Ela consiste em procedimentos que buscam o equilíbrio e simetria, eliminando as temidas celulites, as manchas e até mesmo aumentando a região, deixando o bumbum empinado. Dos procedimentos realizados para fazer a chamada harmonização do bumbum, se destacam os Esvaziadores de Gordura e o Ultrassom Macrofocado.

O Ultrassom Macrofocado é uma tecnologia que emite ondas diretamente na camada de gordura sem lesionar a pele, enquanto os Esvaziadores de Gordura são medicações injetáveis aplicadas diretamente na área a ser tratada. "As duas técnicas levam a quebra das células de gordura nas regiões que atrapalham a definição do contorno do bumbum como culotes, flancos e 'bananinha'", explica a dermatologista Renata Bortolini, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

"A associação das duas técnicas pode ser feita em uma mesma sessão e traz maiores resultados por somar duas vias diferentes para redução da camada de gordura" Renata Bortolini - Dermatologista

Além deles, existem os bioestimuladores e os preenchedores, que tem o intuito de repor volume e melhorar o contorno corporal. Renata explica que os bioestimuladores são medicações injetáveis que deixam a pele mais firme, e através da técnica de aplicação por vetorização ajudam a esculpir um bumbum mais definido. Já os preenchedores volumizam áreas como o fundinho na lateral do bumbum moldando o formato mais redondinho.

A dermatologista Renata Bortolini expica sobre os procedimentos para o bumbum Crédito: Camilla Baptistin

"Tratamos o polo superior e o 'fundinho' nas laterais com as duas técnicas associadas no mesmo dia ou em consultas diferentes dependendo do volume que será injetado", explica a médica, dizendo que os tratamentos são voltados para a flacidez, pois estimulam o aumento da produção de colágeno pela pele deixando ele mais firme e melhorando o aspecto das celulites. O número de sessões vai depender da situação de cada paciente.

PLASMA RICO EM PLAQUETAS

A esteticista Vanessa Cabral realiza o que chama de BioShaping, que combina várias técnicas com o objetivo de deixar o corpo mais definido e simétrico. No bumbum, é possível tratar celulite, flacidez, gordura localizada, aumentar o volume e corrigir assimetrias.

Com anestesia local e sessões com duração de duas horas, em média, são feitas aplicações de bioestimuladores de colágeno (que podem ser compostos por ácido polilático ou por hidroxiapatita de cálcio) e preenchedores sob a área tratada. O preenchedor, natural, vem através do Plasma Rico em Plaquetas (PRP), que consiste na retirada do sangue da paciente, que vai para uma centrífuga, é separado, e um material rico em plaquetas e proteínas de crescimento celular é sintetizado se transformando em plasma.

A esteticista Vanessa Cabral fala sobre técnica para deixar o corpo mais definido e simétrico. Crédito: Divulgação Vanessa Cabral

Depois é injetado nos glúteos da paciente. “Como esse plasma fica com espessura de um preenchedor, é possível conferir volume e contorno, além da melhora de celulite e flacidez, já que o produto também promove síntese de colágeno”, diz Vanessa Cabral.

"O melhor, é que não têm riscos de rejeição, pois o material utilizado vem do próprio sangue do paciente" Vanessa Cabral - Esteticista

Segundo ela, é possível ver os resultados após a primeira sessão e, geralmente, são indicadas 3 para resultado completo.

CUIDADOS

Renata explica que o formato do bumbum é basicamente determinado pelo tônus muscular, firmeza da pele e pela quantidade e local de depósito da gordura. "No processo de envelhecimento, especialmente após a menopausa, se intensificam as alterações corporais que contribuem para a mudança do formato do bumbum como a flacidez de pele, a redução do volume e do tônus muscular e ainda a distribuição da gordura corporal que passa a se acumular mais na cintura que nos quadris em grande parte das mulheres", diz Renata.

Além dos cuidados estéticos e dermatológicos, o bumbum requer ainda cuidados na academia. Sim, para se ter sucesso e feitos duradouros nos procedimentos também é recomendado que a paciente pratique exercícios físicos e mantenha uma nutrição saudável durante todo o ano.