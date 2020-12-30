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Cabelos

Excesso de produtos pode provocar hidrofobia nos fios de cabelo

A falta de higienização apropriada e uso de produtos com química pode provocar o problema. Os fios precisam de água, de limpeza e de tratamentos adequados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 06:02

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 06:02

Cabelos ressecados
O excesso de produtos nos fios faz com que, ao invés de serem tratados, fiquem opacos, quebradiços, rígidos e sem forma Crédito: Manu Reyes/ Freepik
Os cabelos exigem cuidados diários para que permaneçam saudáveis. Para as mulheres, principalmente as que têm fios cacheados ou crespos, a falta de higienização apropriada e o excesso de uso de produtos com química pode provocar hidrofobia capilar.
Uma rotina errada de cuidado capilar faz com que muitas mulheres criem no couro cabeludo um depósito de ativos sintéticos, assim a hidrofobia capilar acontece, afirma a terapeuta naturalista capilar Paula Breder.
O excesso de produtos nos fios faz com que, ao invés de serem tratados, eles fiquem opacos, quebradiços, rígidos e sem forma, criando um circulo vicioso. Segundo Paula, é comum um falso entendimento de que os fios necessitam de uma quantidade exorbitante de cosméticos.
Desta forma, surgem as reclamações de que o cabelo não está respondendo a nenhum tratamento, que é preciso trocar de produto porque não está dando resultado ou que o salão frequentado não é bom. Sem saber que o excesso de petroderivados, como parafina líquida, silicones, petrolatos, fragrância sintéticas fazem mal ao cabelo e causam o encapamento da haste capilar, vem o descontentamento com o cabelo sem vida, explica Paula.

TRANSIÇÃO

A cabelereira Jeniffer Moreira Ramos, 22 anos, viu seu cabelo chegar ao ponto de não secar, devido à quantidade de creme. "Sempre busquei cuidar do meu cabelo, porém não imaginava que era de uma forma inadequada", conta.
Jeniffer Moreira Ramos
Jeniffer Moreira chegou a usar um quilo de cosmético a cada 20 dias o que causou quebra e ressecamento dos fios. Ela teve que fazer um detox para remover a sobrecarga de cosméticos  Crédito: Divulgação/ Jeniffer Moreira Ramos
A jovem costumava usar diariamente cosméticos com petrolatos, mas percebeu que tinha algo errado quando os fios começaram a não responder ao produto. Jeniffer passou a usar um quilo de cosmético a cada 20 dias. "Isso causou hidrofobia, quebra e ressecamento dos fios. Para pentear era muito ruim", lembra.
Foi a a partir desse momento que ela decidiu tratar do problema. Primeiro fez um detox para remover a sobrecarga de cosméticos. Hoje, ela faz cuidados periódicos e adora o cabelo que tem. "Está fácil de lidar, com brilho, leve e sem excessos", diz.

REAÇÃO

Quando a reação hidrofóbica acontece, os fios precisam de água, de limpeza e de tratamentos que possam nutri-los e os torná-los saudáveis. Nossos cabelos são como plantas, precisam de cuidados e muita água para crescerem saudáveis e fortes. Os fios não precisam de uma quantidade exagerada de cosméticos, mas de produtos com a concentração de ativos suficientes para que as necessidades sejam supridas, conclui Paula.

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