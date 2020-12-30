Excesso de produtos pode provocar hidrofobia nos fios de cabelo

Os cabelos exigem cuidados diários para que permaneçam saudáveis. Para as mulheres, principalmente as que têm fios cacheados ou crespos, a falta de higienização apropriada e o excesso de uso de produtos com química pode provocar hidrofobia capilar.
Uma rotina errada de cuidado capilar faz com que muitas mulheres criem no couro cabeludo um depósito de ativos sintéticos, assim a hidrofobia capilar acontece, afirma a terapeuta naturalista capilar Paula Breder.
O excesso de produtos nos fios faz com que, ao invés de serem tratados, eles fiquem opacos, quebradiços, rígidos e sem forma, criando um circulo vicioso. Segundo Paula, é comum um falso entendimento de que os fios necessitam de uma quantidade exorbitante de cosméticos.
Desta forma, surgem as reclamações de que o cabelo não está respondendo a nenhum tratamento, que é preciso trocar de produto porque não está dando resultado ou que o salão frequentado não é bom. Sem saber que o excesso de petroderivados, como parafina líquida, silicones, petrolatos, fragrância sintéticas fazem mal ao cabelo e causam o encapamento da haste capilar, vem o descontentamento com o cabelo sem vida, explica Paula.
TRANSIÇÃO
A cabelereira Jeniffer Moreira Ramos, 22 anos, viu seu cabelo chegar ao ponto de não secar, devido à quantidade de creme. "Sempre busquei cuidar do meu cabelo, porém não imaginava que era de uma forma inadequada", conta.
A jovem costumava usar diariamente cosméticos com petrolatos, mas percebeu que tinha algo errado quando os fios começaram a não responder ao produto. Jeniffer passou a usar um quilo de cosmético a cada 20 dias. "Isso causou hidrofobia, quebra e ressecamento dos fios. Para pentear era muito ruim", lembra.
Foi a a partir desse momento que ela decidiu tratar do problema. Primeiro fez um detox para remover a sobrecarga de cosméticos. Hoje, ela faz cuidados periódicos e adora o cabelo que tem. "Está fácil de lidar, com brilho, leve e sem excessos", diz.
REAÇÃO
Quando a reação hidrofóbica acontece, os fios precisam de água, de limpeza e de tratamentos que possam nutri-los e os torná-los saudáveis. Nossos cabelos são como plantas, precisam de cuidados e muita água para crescerem saudáveis e fortes. Os fios não precisam de uma quantidade exagerada de cosméticos, mas de produtos com a concentração de ativos suficientes para que as necessidades sejam supridas, conclui Paula.