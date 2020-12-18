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Saúde

Suor prejudica o cabelo?

Profissional aponta cuidados capilares para quem pratica exercícios físicos. Quando em contato prolongado com o couro cabeludo, o suor pode provocar queda de cabelo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 06:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 06:00

A rotina de exercícios físicos da atleta Sue Lasmar, como a de vários praticantes de exercícios físicos, é regada à intensidade e por consequência, muito suor. Mas, você sabia que esse fluído natural do corpo pode prejudicar os cabelos?
Segundo a profissional dos fios Luize Freire, o suor além de deixar o cabelo com um aspecto mais oleoso e pesado, pode contribuir para o desenvolvimento de queda e ressecamento. Quando o líquido é acumulado em excesso no couro cabeludo, há maior probabilidade de acúmulo de sujeita e consequentemente de obstrução dos folículos capilares. Assim como, por ter uma grande quantidade de sal, aumentar o ressecamento dos fios, comenta.
Sue Lasmar comenta que para que os treinos não prejudiquem a saúde dos fios, adota algumas estratégias, como lavar e hidratar bem as madeixas após os treinos. Eu evito bastante deixar o suor em contato com o cabelo por muito tempo. Geralmente, lavo com um shampoo de rotina, aplico uma máscara de hidratação e depois finalizo, relata.
Finalizadores
Segundo Luize Freire, para diminuir os impactos do suor no couro cabeludo, é recomendado usar um finalizador ou óleo vegetal para a proteção dos fios, já que produtos como esse formam uma camada protetora entre os cabelos.
Prenda os cabelos
O ato de amarrar os cabelos também ajuda a minimizar os danos. Use faixas esportivas, tranças ou os tradicionais elásticos. O importante é lembrar de não apertar demais para não causar tração excessiva nos fios, recomenda a cabeleireira Luize Freire.

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