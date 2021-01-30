Dolphin Skin: conheça a tendência da maquiagem 'pele de golfinho'

A maquiagem imita um efeito molhado e tem um ar super fresh que é a cara do verão. Crédito: Reprodução Pinterest

Pele hidratada, muito blush e bastante glow. Essas são as principais características da chamada “Dolphin skin” - em português, “pele de golfinho” -, a nova tendência do universo da maquiagem. Neste conceito de make, os acabamentos foscos que reinaram por muito tempo dão lugar a um aspecto brilhante e ao protagonismo de produtos líquidos.

Difundida por Mary Phillips , maquiadora de celebridades como Kim Kardashian, Jennifer Lopes e Kendall Jenner, e também pela marca de cosméticos Iconic London, a maquiagem ganha este nome em referência aos golfinhos, animais de pele totalmente lisa e brilhante.

Bruna Monteiro (dolphin skin pode, sim, ser considerada uma supertendência. Ela conta que observou o aumento da frequência deste tipo de pele nas redes sociais e em fotos do trabalho de maquiadores ao redor do mundo. “Este estilo mais glow já vem sendo utilizado no mundo da moda, dos editoriais, há bastante tempo e, agora com a popularização, vem ganhando espaço também na maquiagem social”, explica. A maquiadora profissional @brunamonteiromakeup ) acredita que apode, sim, ser considerada uma supertendência. Ela conta que observou o aumento da frequência deste tipo de pele nas redes sociais e em fotos do trabalho de maquiadores ao redor do mundo. “Este estilo maisjá vem sendo utilizado no mundo da moda, dos editoriais, há bastante tempo e, agora com a popularização, vem ganhando espaço também na maquiagem social”, explica.

“Pra falar a verdade, acho que a pele glow já está tomando o espaço da pele matte (fosca). Vejo pelas minhas clientes, a maioria já pede uma pele mais luminosa por ser de aspecto mais natural e mais confortável”, complementa a maquiadora.

Quem pode aderir?

"É preciso ter mais cuidado com peles mistas e oleosas, pois existe uma linha tênue entre o aspecto 'glow' e o aspecto de suor e oleosidade" Bruna Monteiro - Maquiadora Profissional

A profissional explica que qualquer tipo de pele pode aderir a esse estilo de maquiagem, porém é necessário usar as técnicas corretas para aumentar a durabilidade dessa pele nas altas temperaturas do Brasil. “É preciso ter mais cuidado com peles mistas e oleosas, pois existe uma linha tênue entre o aspecto glow e o aspecto de suor e oleosidade”.

“Uma pele que dá super certo nessa técnica é a pele madura, que requer produtos mais fluidos e boa hidratação para um bom resultado”, acrescenta Bruna.

A cobertura da pele estilo "dolphin skin" é mais leve, por isso é importante cuidar da pele antes de aderir Crédito: Reprodução Pinterest

Quando usar

Nathalia Maciel (skincare. “Peles com aspectos saudáveis e viçosas estão super em alta”, pontua. @nathaliamacielbeauty ), também maquiadora profissional, destaca que a “pele de golfinho” é, sim, uma tendência e tem uma forte ligação com a valorização do. “Peles com aspectos saudáveis e viçosas estão super em alta”, pontua.

Apesar de a tendência ser adaptável a diversos estilos e ocasiões, Nathalia ressalta que o efeito não é tão recomendado para eventos longos ou muito dançantes - quando há maior transpiração. “Com o passar das horas, pode ser confundido com a oleosidade natural da pele. Então, é interessante aplicar o iluminador em pontos específicos do rosto como nas têmporas”, aconselha.

A profissional explica que o look é superindicado para ensaios fotográficos em estúdio ou produções com cabelo “efeito molhado”. “São super fresh, a cara do verão! E sabendo dosar, sem exagerar no efeito molhado, você consegue criar produções incríveis para um almoço ou jantar especial, por exemplo”, sugere a maquiadora.

5 Dicas para garantir o efeito “dolphin skin”

Se você curtiu a trend e vai tentar reproduzir, confira as dicas valiosas que a Nathalia separou para quem quer apostar no visual: