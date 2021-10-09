Em Vila Velha, Casa Cor é uma opção de lazer no fim de semana

Carol Daros assina o Home Spa na mostra de decoração que acontece em Vila Velha Crédito: Divulgação Camila Santos

A Casa Cor ES 2021 chega em sua 25ª edição com o tema “Casa Original, suas Raízes, Afeto e Memórias”. A mostra retorna a Vila Velha, na Praia da Costa, local em que foi realizado o seu lançamento, no ano de 1996. A mostra de decoração, que é uma opção de lazer no fim de semana, acontece até 28 de novembro.

São 32 ambientes criados por 42 profissionais numa área expositiva de mais de 4.500 m² distribuídos em ambientes internos e externos. Desde 2012 a mostra não é realizada em uma casa, tendo sido sediada durante este período em locais como o Porto de Vitória, os clubes Praia Tênis, Álvares Cabral e Ítalo Brasileiro, além do Hotel Canto do Sol e shoppings.

Veteranos e novatos interagem em total sincronia, em ambientes mais tradicionais como drink bar, Bistrô Raiz, Cozinha Original Deca, Coração da Casa Natuzzi e suítes do casal e dos filhos, home spa, entre muitos outros. Vale destacar dois nomes que estiveram na primeira edição, em 1996, e estão de volta nesta mostra comemorativa de 25 anos. São eles Fabio Pinho, que assina a Varanda & Jardim, desta vez em parceria com Sinthia Ferrari, e Rosana Rampazzo, que junto com Marcela Pretti, criou a Cozinha Original Deca, um aconchegante espaço para integrar e reunir a família.

Rosana Rampazzo e Marcela Pretti ambientaram a cozinha, um aconchegante espaço para integrar e reunir a família. Crédito: Divulgação Camila Santos

Outro destaque é um apartamento completo de 160 metros quadrados, o Apartamento Showa, decorado por um dos nomes mais conhecidos da arquitetura no Brasil, o baiano David Bastos. Parceiro de longa data de edições da mostra, o arquiteto vai participar pela primeira vez do evento capixaba. Além do apartamento ele criou o Nature Living.

VISITAÇÃO AGENDADA

A mostra acontece na residência da família Mayerfreund, fundadores da Chocolates Garoto, no coração da Praia da Costa, em Vila Velha. E o tema “Casa Original, Suas Raízes, Afeto e Memórias” é sob medida para 2021, marcando a retomada das atividades econômicas e culturais em todo o País, depois de um projeto paralelo em 2020 intitulado “Janelas CasaCor”, que supriu a ausência da mostra no ano passado.

Ambientes Casa Cor ES 2021

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