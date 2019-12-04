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Para o fim de ano

Buffet ou aparador: como escolher a melhor opção para a sala de jantar

Arquiteta dá dicas para decidir entre os dois móveis, peças importantes na hora de receber os convidados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 12:14

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 12:14

Nas festas de fim de ano, a sala de jantar se torna um dos ambientes mais movimentados da casa. O buffet e o aparador, móveis tão característicos desse cômodo, são peças importantes na hora de receber os convidados. Mas o que se deve levar em conta na hora de escolher entre um e outro?
Tanto o buffet quanto o aparador funcionam como móvel de apoio na sala de jantar. A principal diferença entre eles é que o buffet serve também para guardar louças, enquanto o aparador apenas para servir, explica a arquiteta Carina Korman. 

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Assim, o que pode definir a seleção do mobiliário para a sala de jantar começa na cozinha: se houver poucos armários para guardar as louças, o buffet é a melhor opção, pois fornece espaço de armazenamento extra. Mas se já tiver espaço suficiente nos armários, o aparador acaba sendo um móvel com estética mais leve, pontua a arquiteta.
Quanto ao estilo de decoração, os dois tipos de móveis são bem versáteis. Ambos ficam bem em salas clássicas ou modernas. O que muda é o design e os acabamentos do móvel, ressalta Carina. Confira algumas inspirações:

Buffet retrô

Buffet ou aparador: como escolher a melhor opção para a sala de jantar Crédito: joao paulo s.de oliveira
Com design retrô, inspirado em modelos antigos, o móvel mistura laca verde clara com vidro e pés de ferro. Como se tornou o cantinho do bar e do café, o buffet guarda copos, taças, xícaras e bowls para aperitivos. O espelho redondo arremata o décor industrial.

Buffet suspenso

Buffet ou aparador: como escolher a melhor opção para a sala de jantar Crédito: Gui Morelli
Suspenso, o buffet mescla vidro e madeira, material que aquece a decoração de tons claros. Spots foram posicionados sobre ele para criar uma iluminação especial durante as recepções.

Aparador com rodízios

Buffet ou aparador: como escolher a melhor opção para a sala de jantar Crédito: Gui Morelli
O móvel de metal com rodízios faz às vezes de aparador nesta sala de jantar e de jogos com decoração jovem e descontraída. Uma das vantagens dessa peça é que ela pode circular pelo ambiente, muito útil nos dias de festa. Além de guardar as bebidas, o móvel ainda acomoda quadros e um vasinho de planta.

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