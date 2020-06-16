'Sinto a mão pesada do racismo na minha pele'

Isaac: "levante um dedo se já foi a alguma festa e as únicas pessoas da sua cor eram você e quem estava trabalhando no evento" Crédito: Divulgação

Quero começar propondo um exercício. Você nem precisa sair do lugar. Peço, por favor, que deixe uma de suas mãos livres. O lado que preferir. Vou falar cinco situações comuns à vida de, se não todas, da maioria das pessoas pretas do Brasil. Mantenha a mão a fechada. Caso você tenha vivido alguma dessas cenas, levante um dedo.

Vamos começar: levante um dedo se você já foi seguido (a), ou até perseguido, em um supermercado por algum segurança; levante um dedo se alguém já desviou da calçada ou aproximou a bolsa/mochila ao corpo ao cruzar com você com medo de ser roubado; levante um dedo se você tem dificuldade de encontrar cosméticos específicos para o seu tom de pele ou cabelo; levante um dedo se você já sofreu algum tipo de discriminação (mesmo travestida de brincadeira) por causa do seu tom de pele ou forma do seu cabelo; levante um dedo se já foi a alguma festa e as únicas pessoas da sua cor eram você e quem estava trabalhando no evento.

O que você vê é a mão pesada do racismo que sinto na pele há mais de 30 anos. Antes velada, a voz rouca da discriminação agora ecoa ainda mais potente no alto-falante das redes sociais. Nem precisa ter cara, basta ter um pacote de dados no celular. Por isso, devemos ocupar todos os espaços possíveis. Acredito até que essa onda seja passageira, porque já tem cidadão de bem dizendo que há questões mais urgentes no país. Concordo, afinal, esse povo nos quer bem criados, mudos, como se ainda tivessem correntes nos nossos pés.

"Acredito até que essa onda seja passageira, porque já tem cidadão de bem dizendo que há questões mais urgentes no país. Concordo, afinal, esse povo nos quer bem criados, mudos, como se ainda tivessem correntes nos nossos pés" Isaac Ribeiro - repórter