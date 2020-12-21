Saiba como será o ano de 2021 para cada um dos signos

O ano 2020 foi único. Difícil para todos, sem exceção. Por isso, muita gente está esperançosa e contando que as coisas vão melhorar nesse novo ano que está nascendo. Mas o que podemos esperar de 2021? E não tem como falar de previsão sem falar do que os astros revelam para cada signo.
O astrólogo profissional - e nosso colunista - Glaucio Costhae (@glauciocosthae) contou o que os astros estão preparando pra gente. Spoiler: uma importante conjunção entre os planetas Júpiter e Saturno irá ocorrer no signo de Aquário e promete agitar as estruturas. Confira:
ÁRIES
Áries será um signo favorecido depois de grandes desafios enfrentados nos anos anteriores. Em 2021, a conjução de Saturno e Júpter proporcionará uma boa energia aos arianos, que devem aproveitar o momento para colocar a vida em ordem - a cabeça, o coração e a vida prática. É um bom momento para olhar mais longe, avistar metas de médio e longo prazo, além da oportunidade de renovar a casa e as relações. Os arianos devem tomar decisões construtivas.
Os melhores períodos para trabalho, dinheiro e negócios para os arianos são entre 01 e 08 de janeiro, 02 a 25 de fevereiro, 14 de abril a 11 de maio, 02 a 28 de junho e de 08 de outubro a 05 de novembro. Já no âmbito dos relacionamentos, os arianos devem evitar iniciar relações, evitar crises de relacionamento e evitar casamentos entre 09 de janeiro a 01 de fevereiro, 17 de agosto a 10 de setembro e 06 de novembro a 27 de janeiro de 2022.
TOURO
Os taurinos nascidos no primeiro decanato do signo (de 21 a 30 de abril) precisarão de flexibilidade. Não é o momento de bater de frente com nada e nem insistir com ninguém. Eles vão precisar de paciência, planejamento e foco, porque vão enfrentar situações limitantes e terão expectativas frustradas, então é importante não tomar grandes decisões ao longo do ano. Uma dica é aproveitar a terapia para se resolver com seu passado.
Já os nascidos entre 05 e 16 de maio são os taurinos beneficiados, eles viverão momentos de inspiração e podem realizar sonhos que serão úteis. Além disso, o eclipse lunar de 19 de novembro de 2021 irá atingir em cheio os taurinos nascidos entre 12 e 20 de maio e, como todo o eclipse, deve mudar a vida dessas pessoas. Para os taurinos no geral: questões do passado devem ser resolvidas para que o futuro aconteça de uma forma mais tranquila.
Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os taurinos: todo o mês de fevereiro, 15 de abril a 10 de maio, 03 a 27 de junho e 24 de julho a 16 de agosto. No âmbito dos relacionamentos, os taurinos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos em todo o mês de fevereiro, entre 28 de junho e 23 de julho e entre 11 de setembro a 07 de outubro.
GÊMEOS
Gêmeos também é um signo beneficiado pela conjunção de Saturno e Júpiter. As pessoas desse signo receberão excelentes energias. Os geminianos podem ter grandes esperanças para 2021, mas vão precisar de uma boa estratégia. Eles vão receber reconhecimento daquilo que já fizeram antes e os caminhos estão abertos para grandes realizações. Claro que não dá pra ficar sentado esperando, a partir do momento que o geminiano se movimentar, o que ele plantar vai colher. A dica é plantar coisas boas, porque o ano será próspero pra Gêmeos. É primordial que o geminiano ache um equilíbrio entre razão e emoção, porque ele, geralmente, é racional e não lida bem com o emocional. É um ano pra se aprofundar um pouco mais, a oportunidade de criar um futuro melhor está nas mãos de Gêmeos.
Os nascidos entre 09 e 15 de junho não devem contar tanto com a sorte e vão precisar de um esforço a mais, porque eles vão precisar de um tempo maior por ainda sofrer uma influência desarmônica. O conselho é não se deixar levar por promessas e ilusões.
Além disso, o eclipse lunar de 10 de junho vai pegar em cheio os nascidos entre 05 e 13 do mesmo mês. Todo eclipse define algo e muda a vida das pessoas. As questões devem ser resolvidas para essas pessoas.
Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os geminianos: todo o mês de fevereiro, 22 de março a 14 de abril, 11 de maio a 02 de junho e 17 de agosto a 19 de setembro. No âmbito dos relacionamentos, os geminianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos entre 01 e 10 de janeiro, 26 de fevereiro a 21 de março, 24 de julho a 16 de agosto e 08 de outubro a 05 de novembro.
CÂNCER
Os cancerianos vêm sendo bastante desafiados. A primeira coisa que Câncer precisa fazer é evitar o desequilíbrio, seja ele financeiro, emocional ou familiar. É preciso lembrar de sua força que pode estar adormecida devido aos últimos anos terem sido mais desafiadores. Mas ela ainda existe e é preciso alinhar essa força interior com os objetivos externos - como passar em um concurso, casar ou fazer uma mudança importante. O interior deve prevalecer para que o exterior fique bem.
Urano está ajudando as pessoas nascidas entre 27 de junho e 06 de julho. Apesar de cancerianos, essas pessoas terão uma vontade de renovar e mudar a forma viver, com empregos novos, amores novos, cidades novas ou até novos interesses na vida. Nada de ficar preso ao passado. É o momento de Câncer se renovar.
Os cancerianos do terceiro decanato (12 a 22 de julho) estarão com duas forças: uma contrária, que são os planetas em Capricórnio, exigindo mudanças e renovação, o que não é fácil. E outra a favor, que é Urano fazendo com que essas pessoas rompam barreiras e deem um novo layout à vida. É muito importante que essas pessoas saibam que, apesar dos desafios, haverá saída.
Os nascidos entre 10 a 15 de julho serão ajudados por Netuno. Com os pés no chão, nada para eles será impossível. As coisas vão fluir sem resistências, aquilo que estava empatando essas pessoas, será retirado do caminho - sejam situações ou pessoas. Enquanto isso, Plutão pressiona os nascidos entre 16 a 19 de julho, que terão que ter mais forças pra lidar com os desafios, mas que eles vêm pra bem. Essas pessoas precisam de mudanças internas e uma boa terapia vai ajudá-las.
Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os cancerianos: 26 de fevereiro a 21 de março, 15 de abril a 10 de maio, 03 a 27 de junho, 27 de julho a 16 de agosto e 11 de setembro a 07 de outubro. No âmbito dos relacionamentos, os cancerianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos em todo o mês de janeiro, 22 de março a 14 de abril, 17 de agosto a 10 de setembro e 06 de novembro até fevereiro de 2022.
LEÃO
Os leoninos se sentirão um pouco pressionados em 2021, pois vão começar a perceber que algumas áreas da vida - incluindo as primordiais, como o dinheiro e os amores - não vão estar bem. Então, a hora é de dar uma virada, remexer o caldeirão, limpar o inconsciente e melhorar o próprio destino, porque se eles não fizerem isso por eles mesmos, o próprio destino irá fazer. E quando o destino faz, geralmente, não é de uma forma muito agradável.
Leão vai sentir pressa em mudar e as mudanças serão bem expressivas. É importante que os leoninos saibam que mudanças sempre trazem insegurança, mas a dica é não temer e não se deixar pressionar. É preciso encarar a dificuldade deixar a coisa fluir.
Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os leoninos: 22 de março a 14 de abril, 01 de maio a 02 de junho, 28 de junho a 23 julho e 17 de agosto a 10 de setembro. No âmbito dos relacionamentos, os leoninos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos entre 01 e 13 de janeiro, 06 de março a 02 de abril e 21 de novembro a 15 de dezembro.
VIRGEM
Os virginianos, sobretudo os do primeiro decanato (21 de agosto a 01 de setembro), estão recebendo uma super ajuda do planeta Urano. Essas pessoas terão muitas alternativas para dar início a uma nova vida, se libertar do passado e aderir a novas posturas.
Os virginianos de 10 a 16 de setembro estarão com a pressão de Netuno, que faz com que essas pessoas estejam confusas, indecisas e pode ocasionar até crises existenciais. Então é preciso estar atento às escolhas e ser ainda mais seletivo, além de fazer uma coisa de cada vez, com os pés firmes no chão - o que não é difícil pra Virgem. Plutão ajuda os nascidos entre 17 e 20 de setembro a se regenerarem, a terem suas vidas de volta. Elas podem recuperar fôlego, saúde, dinheiro, relações, enfim, a força de renascer das cinzas, de dar a volta por cima.
Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os virginianos:09 de janeiro a 01 de fevereiro, 15 de abril a 10 de maio, todo o mês de junho, 24 de julho a 16 de agosto e 06 de novembro a fevereiro de 2022. No âmbito dos relacionamentos, os virginianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos entre 01 e 08 de janeiro, 26 de fevereiro a 21 de março e 08 de outubro a 05 de novembro.
LIBRA
Libra também será favorecido por Saturno e Júpiter, é um ano de benefícios e avanços, são aberturas de portas e novas oportunidades. Por conta dessa energia, a promessa de realização chega e promove estabilização da vida, já que os librianos sofreram fortes pressões nos anos anteriores. Os mais beneficiados são os nascidos entre de 22 setembro e 06 de outubro.
Os librianos do segundo decanato (02 a 11 de outubro) também contam com uma atmosfera positiva e grandes potenciais de crescimento, não só em 2021, como também em 2022. Já os nascidos entre 17 e 19 de outubro continuam sendo pressionados por Plutão, então é importante que essas pessoas não corram riscos.
Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os librianos: 01 a 08 de janeiro, 02 a 25 de fevereiro, 11 de maio a 02 de junho e 28 de junho a 23 de julho. No âmbito dos relacionamentos, os librianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos em todo o mês de janeiro, 22 de março a 14 de abril, todo o mês de junho e de 06 de novembro até fevereiro de 2022.
ESCORPIÃO
Os escorpianos do primeiro decanato (23 de outubro a 01 de novembro) terão um ano com muitos desafios, o que para Escorpião é bom, porque essas pessoas gostam e superam os desafios. É preciso contar com a sabedoria, com a experiência e senso estratégico.
Saturno exige que os escorpianos vejam e levem as coisas com seriedade, o que já é típico do signo. Júpiter, apesar de benéfico, mostra ao escorpiano que ele precisa ter um foco e evitar excessos - de comida, de trabalho, de gastos, de gastos de energia e até de sexo. Os escorpianos do segundo decanato (10 a 18 de novembro) são ajudados por Netuno e Plutão, então irão revelar um grande potencial, além de estarem muito sensíveis e com a intuição muito apurada, o que colabora para a tomada de decisões.
Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os escorpianos: todo o mês de janeiro, 26 de fevereiro a 21 de março, todo mês de junho e de 11 de setembro a 07 de outubro. No âmbito dos relacionamentos, os escorpianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos em todo o mês de fevereiro, de 15 a abril a 10 de maio e de 28 de junho a 23 de julho.
SAGITÁRIO
Como todos os outros signos de fogo, Sagitário recebe uma energia de sorte e realização vinda da conjunção de Saturno e Júpiter. Os sagitarianos devem aproveitar esse momento da melhor forma possível, porque o que for conquistado, irá valer por muito tempo. Vale a pena o esforço para conquistar algo que eles realmente queiram.
Os que mais vão sentir essa boa energia são os sagitarianos do primeiro decanato (22 de novembro a 04 de dezembro). Eles devem dar o melhor de si, porque a vida irá retribuir com o melhor também.
Sagitarianos do segundo decanato (05 a 15 de dezembro) devem estar atentos, pois Netuno pode deixá-los um tanto sem foco. Eles vão conquistar se conseguirem manter a atenção sem se confundir. Dois eclipses marcam Sagitário em 2021. Um eclipse lunar em 26 de maio e o eclipse solar de 04 de dezembro. Os eclipses causam mudanças nas vidas das pessoas.
Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os sagitarianos: 01 a 10 de janeiro, 23 de março a 14 de abril e 17 de agosto a 10 de setembro. No âmbito dos relacionamentos, os sagitarianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos entre 26 de fevereiro a 21 de março, 11 de maio a 02 de junho e 24 de julho a 16 de agosto.
CAPRICÓRNIO
Capricórnio que vem sofrendo uma grande pressão, contam com um peso a menos. Porém os capricornianos, sobretudo os do decanato de 14 a 27 de janeiro, ainda vão passar por algumas reviravoltas. Apesar disso, mesmo se os problemas parecerem intransponíveis, o capricorniano não deve desistir de resolvê-los. Muitos valores estão sendo revisados e o que os capricornianos precisam fazer é aprofundar-se e acreditar em si mesmos.
Os capricornianos de 22 de dezembro a 09 de janeiro estão beneficiadas por Urano e Netuno, então devem ter um ano com mais calmaria, mais liberdade e mais conexão espiritual. Essas pessoas devem voltar pras suas crenças e filosofias de vida. Pra quem quer recomeçar a vida, se dar uma nova oportunidade, dá pra aproveitar.
Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os capricornianos : 09 de janeiro a 01 de fevereiro, 26 de fevereiro a 21 de março, 15 de abril a 10 de maio, 24 de julho a 16 de agosto e de 06 de novembro a 01 de fevereiro de 2022. No âmbito dos relacionamentos, os capricornianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos entre 22 de março e 14 de abril, todo o mês de junho e 17 de agosto a 10 de setembro.
AQUÁRIO
Aquário é a grande bola da vez de 2021, a conjunção benéfica de Saturno e Júpiter ocorre em Aquário. Então, os aquarianos tem um ano cheio de boas energias. O Céu indica trabalho duro e competência, mas também reconhecimento, conquistas e novos aprendizados. Eles estarão mais entusiasmados, mais criativos e viverão sobre uma nova perspectiva, um novo ciclo se inicia. Os mais beneficiados serão os do primeiro decanato (21 a 31 de janeiro).
É preciso ter uma nova performance e um olhar mais amplo das oportunidades e possibilidades. As mudanças que virão serão necessárias para a evolução. Eles vão ter que se esforçar, mas terão recompensas muito boas. Júpiter deve abrir os caminhos e ampliar os ciclos, como amizades.
Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os aquarianos: 01 a 10 de janeiro, todo o mês de fevereiro, 11 de maio a 02 de junho e de 08 de outubro a 05 de novembro . No âmbito dos relacionamentos, os aquarianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos entre 15 de abril a 10 de maio, 28 de junho a 23 de julho e 11 de setembro a 07 de outubro.
PEIXES
Os piscianos do primeiro decanato (20 de fevereiro a 01 de março) terão novos caminhos, conhecerão novas pessoas, ocorrerão mudanças. É hora de modificar a vida, desapegar do que é velho, repensar a si próprio e a própria vida, dar uma virada e acrescentar coisas novas.
Piscianos no geral estão vivenciando e lidando com eles mesmos de maneira diferente e não devem perder a oportunidade de regenerar. Plutão está dando uma força para os nascidos entre 14 e 17 de março. Eles vão ter mais coragem, mais atitude e podem tomar decisões que revertam situações difíceis em favoráveis. Uma excelente oportunidade para cortar aquilo que não faz bem.
Já os nascidos entre 08 e 13 de março precisam estar atentos à enganos, confusões e mal entendidos. Então, eles precisam ter os pés bem firmes no chão e averiguar bastante. Não é um ano recomendado para tomar decisões definitivas por ser um ano de dúvidas e incertezas. Os nascidos entre 18 e 20 de fevereiro contam com as bençãos de Júpiter.
Maio, junho e julho são meses interessantes para piscianos no geral.
Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os piscianos: todo o mês de janeiro, 26 de fevereiro a 21 de março, todo o mês de junho e de novembro a fevereiro de 2022. No âmbito dos relacionamentos, os piscianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos entre 01 e 10 de janeiro, 11 de maio a 02 de junho, 27 de julho a 16 de agosto e 08 de outubro a 05 de novembro.