Saiba como será o ano de 2021 para cada um dos signos

Depois de um ano difícil, essas são as previsões para 2021. Crédito: Shutterstock

O ano 2020 foi único. Difícil para todos, sem exceção. Por isso, muita gente está esperançosa e contando que as coisas vão melhorar nesse novo ano que está nascendo. Mas o que podemos esperar de 2021? E não tem como falar de previsão sem falar do que os astros revelam para cada signo.

Glaucio Costhae ( O astrólogo profissional - e nosso colunista - @glauciocosthae ) contou o que os astros estão preparando pra gente. Spoiler: uma importante conjunção entre os planetas Júpiter e Saturno irá ocorrer no signo de Aquário e promete agitar as estruturas. Confira:

Signos do zodíaco - Áries Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

ÁRIES

Áries será um signo favorecido depois de grandes desafios enfrentados nos anos anteriores. Em 2021, a conjução de Saturno e Júpter proporcionará uma boa energia aos arianos, que devem aproveitar o momento para colocar a vida em ordem - a cabeça, o coração e a vida prática. É um bom momento para olhar mais longe, avistar metas de médio e longo prazo, além da oportunidade de renovar a casa e as relações. Os arianos devem tomar decisões construtivas.

Os melhores períodos para trabalho, dinheiro e negócios para os arianos são entre 01 e 08 de janeiro, 02 a 25 de fevereiro, 14 de abril a 11 de maio, 02 a 28 de junho e de 08 de outubro a 05 de novembro. Já no âmbito dos relacionamentos, os arianos devem evitar iniciar relações, evitar crises de relacionamento e evitar casamentos entre 09 de janeiro a 01 de fevereiro, 17 de agosto a 10 de setembro e 06 de novembro a 27 de janeiro de 2022.

Signos do zodíaco - Touro Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

TOURO

Os taurinos nascidos no primeiro decanato do signo (de 21 a 30 de abril) precisarão de flexibilidade. Não é o momento de bater de frente com nada e nem insistir com ninguém. Eles vão precisar de paciência, planejamento e foco, porque vão enfrentar situações limitantes e terão expectativas frustradas, então é importante não tomar grandes decisões ao longo do ano. Uma dica é aproveitar a terapia para se resolver com seu passado.

Já os nascidos entre 05 e 16 de maio são os taurinos beneficiados, eles viverão momentos de inspiração e podem realizar sonhos que serão úteis. Além disso, o eclipse lunar de 19 de novembro de 2021 irá atingir em cheio os taurinos nascidos entre 12 e 20 de maio e, como todo o eclipse, deve mudar a vida dessas pessoas. Para os taurinos no geral: questões do passado devem ser resolvidas para que o futuro aconteça de uma forma mais tranquila.

Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os taurinos: todo o mês de fevereiro, 15 de abril a 10 de maio, 03 a 27 de junho e 24 de julho a 16 de agosto. No âmbito dos relacionamentos, os taurinos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos em todo o mês de fevereiro, entre 28 de junho e 23 de julho e entre 11 de setembro a 07 de outubro.

Signos do zodíaco - Gêmeos Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

GÊMEOS

Gêmeos também é um signo beneficiado pela conjunção de Saturno e Júpiter. As pessoas desse signo receberão excelentes energias. Os geminianos podem ter grandes esperanças para 2021, mas vão precisar de uma boa estratégia. Eles vão receber reconhecimento daquilo que já fizeram antes e os caminhos estão abertos para grandes realizações. Claro que não dá pra ficar sentado esperando, a partir do momento que o geminiano se movimentar, o que ele plantar vai colher. A dica é plantar coisas boas, porque o ano será próspero pra Gêmeos. É primordial que o geminiano ache um equilíbrio entre razão e emoção, porque ele, geralmente, é racional e não lida bem com o emocional. É um ano pra se aprofundar um pouco mais, a oportunidade de criar um futuro melhor está nas mãos de Gêmeos.

Os nascidos entre 09 e 15 de junho não devem contar tanto com a sorte e vão precisar de um esforço a mais, porque eles vão precisar de um tempo maior por ainda sofrer uma influência desarmônica. O conselho é não se deixar levar por promessas e ilusões.

Além disso, o eclipse lunar de 10 de junho vai pegar em cheio os nascidos entre 05 e 13 do mesmo mês. Todo eclipse define algo e muda a vida das pessoas. As questões devem ser resolvidas para essas pessoas.

Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os geminianos: todo o mês de fevereiro, 22 de março a 14 de abril, 11 de maio a 02 de junho e 17 de agosto a 19 de setembro. No âmbito dos relacionamentos, os geminianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos entre 01 e 10 de janeiro, 26 de fevereiro a 21 de março, 24 de julho a 16 de agosto e 08 de outubro a 05 de novembro.

Signos do zodíaco - Câncer Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

CÂNCER

Os cancerianos vêm sendo bastante desafiados. A primeira coisa que Câncer precisa fazer é evitar o desequilíbrio, seja ele financeiro, emocional ou familiar. É preciso lembrar de sua força que pode estar adormecida devido aos últimos anos terem sido mais desafiadores. Mas ela ainda existe e é preciso alinhar essa força interior com os objetivos externos - como passar em um concurso, casar ou fazer uma mudança importante. O interior deve prevalecer para que o exterior fique bem.

Urano está ajudando as pessoas nascidas entre 27 de junho e 06 de julho. Apesar de cancerianos, essas pessoas terão uma vontade de renovar e mudar a forma viver, com empregos novos, amores novos, cidades novas ou até novos interesses na vida. Nada de ficar preso ao passado. É o momento de Câncer se renovar.

Os cancerianos do terceiro decanato (12 a 22 de julho) estarão com duas forças: uma contrária, que são os planetas em Capricórnio, exigindo mudanças e renovação, o que não é fácil. E outra a favor, que é Urano fazendo com que essas pessoas rompam barreiras e deem um novo layout à vida. É muito importante que essas pessoas saibam que, apesar dos desafios, haverá saída.

Os nascidos entre 10 a 15 de julho serão ajudados por Netuno. Com os pés no chão, nada para eles será impossível. As coisas vão fluir sem resistências, aquilo que estava empatando essas pessoas, será retirado do caminho - sejam situações ou pessoas. Enquanto isso, Plutão pressiona os nascidos entre 16 a 19 de julho, que terão que ter mais forças pra lidar com os desafios, mas que eles vêm pra bem. Essas pessoas precisam de mudanças internas e uma boa terapia vai ajudá-las.

Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os cancerianos: 26 de fevereiro a 21 de março, 15 de abril a 10 de maio, 03 a 27 de junho, 27 de julho a 16 de agosto e 11 de setembro a 07 de outubro. No âmbito dos relacionamentos, os cancerianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos em todo o mês de janeiro, 22 de março a 14 de abril, 17 de agosto a 10 de setembro e 06 de novembro até fevereiro de 2022.

Signos do zodíaco - Leão Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

LEÃO

Os leoninos se sentirão um pouco pressionados em 2021, pois vão começar a perceber que algumas áreas da vida - incluindo as primordiais, como o dinheiro e os amores - não vão estar bem. Então, a hora é de dar uma virada, remexer o caldeirão, limpar o inconsciente e melhorar o próprio destino, porque se eles não fizerem isso por eles mesmos, o próprio destino irá fazer. E quando o destino faz, geralmente, não é de uma forma muito agradável.

Leão vai sentir pressa em mudar e as mudanças serão bem expressivas. É importante que os leoninos saibam que mudanças sempre trazem insegurança, mas a dica é não temer e não se deixar pressionar. É preciso encarar a dificuldade deixar a coisa fluir.

Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os leoninos: 22 de março a 14 de abril, 01 de maio a 02 de junho, 28 de junho a 23 julho e 17 de agosto a 10 de setembro. No âmbito dos relacionamentos, os leoninos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos entre 01 e 13 de janeiro, 06 de março a 02 de abril e 21 de novembro a 15 de dezembro.

Signos do zodíaco - Virgem Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

VIRGEM

Os virginianos, sobretudo os do primeiro decanato (21 de agosto a 01 de setembro), estão recebendo uma super ajuda do planeta Urano. Essas pessoas terão muitas alternativas para dar início a uma nova vida, se libertar do passado e aderir a novas posturas.

Os virginianos de 10 a 16 de setembro estarão com a pressão de Netuno, que faz com que essas pessoas estejam confusas, indecisas e pode ocasionar até crises existenciais. Então é preciso estar atento às escolhas e ser ainda mais seletivo, além de fazer uma coisa de cada vez, com os pés firmes no chão - o que não é difícil pra Virgem. Plutão ajuda os nascidos entre 17 e 20 de setembro a se regenerarem, a terem suas vidas de volta. Elas podem recuperar fôlego, saúde, dinheiro, relações, enfim, a força de renascer das cinzas, de dar a volta por cima.

Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os virginianos:09 de janeiro a 01 de fevereiro, 15 de abril a 10 de maio, todo o mês de junho, 24 de julho a 16 de agosto e 06 de novembro a fevereiro de 2022. No âmbito dos relacionamentos, os virginianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos entre 01 e 08 de janeiro, 26 de fevereiro a 21 de março e 08 de outubro a 05 de novembro.

Signos do zodíaco - Libra Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

LIBRA

Libra também será favorecido por Saturno e Júpiter, é um ano de benefícios e avanços, são aberturas de portas e novas oportunidades. Por conta dessa energia, a promessa de realização chega e promove estabilização da vida, já que os librianos sofreram fortes pressões nos anos anteriores. Os mais beneficiados são os nascidos entre de 22 setembro e 06 de outubro.

Os librianos do segundo decanato (02 a 11 de outubro) também contam com uma atmosfera positiva e grandes potenciais de crescimento, não só em 2021, como também em 2022. Já os nascidos entre 17 e 19 de outubro continuam sendo pressionados por Plutão, então é importante que essas pessoas não corram riscos.

Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os librianos: 01 a 08 de janeiro, 02 a 25 de fevereiro, 11 de maio a 02 de junho e 28 de junho a 23 de julho. No âmbito dos relacionamentos, os librianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos em todo o mês de janeiro, 22 de março a 14 de abril, todo o mês de junho e de 06 de novembro até fevereiro de 2022.

Signos do zodíaco - Escorpião Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

ESCORPIÃO

Os escorpianos do primeiro decanato (23 de outubro a 01 de novembro) terão um ano com muitos desafios, o que para Escorpião é bom, porque essas pessoas gostam e superam os desafios. É preciso contar com a sabedoria, com a experiência e senso estratégico.

Saturno exige que os escorpianos vejam e levem as coisas com seriedade, o que já é típico do signo. Júpiter, apesar de benéfico, mostra ao escorpiano que ele precisa ter um foco e evitar excessos - de comida, de trabalho, de gastos, de gastos de energia e até de sexo. Os escorpianos do segundo decanato (10 a 18 de novembro) são ajudados por Netuno e Plutão, então irão revelar um grande potencial, além de estarem muito sensíveis e com a intuição muito apurada, o que colabora para a tomada de decisões.

Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os escorpianos: todo o mês de janeiro, 26 de fevereiro a 21 de março, todo mês de junho e de 11 de setembro a 07 de outubro. No âmbito dos relacionamentos, os escorpianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos em todo o mês de fevereiro, de 15 a abril a 10 de maio e de 28 de junho a 23 de julho.

Signos do zodíaco - Sagitário Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

SAGITÁRIO

Como todos os outros signos de fogo, Sagitário recebe uma energia de sorte e realização vinda da conjunção de Saturno e Júpiter. Os sagitarianos devem aproveitar esse momento da melhor forma possível, porque o que for conquistado, irá valer por muito tempo. Vale a pena o esforço para conquistar algo que eles realmente queiram.

Os que mais vão sentir essa boa energia são os sagitarianos do primeiro decanato (22 de novembro a 04 de dezembro). Eles devem dar o melhor de si, porque a vida irá retribuir com o melhor também.

Sagitarianos do segundo decanato (05 a 15 de dezembro) devem estar atentos, pois Netuno pode deixá-los um tanto sem foco. Eles vão conquistar se conseguirem manter a atenção sem se confundir. Dois eclipses marcam Sagitário em 2021. Um eclipse lunar em 26 de maio e o eclipse solar de 04 de dezembro. Os eclipses causam mudanças nas vidas das pessoas.

Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os sagitarianos: 01 a 10 de janeiro, 23 de março a 14 de abril e 17 de agosto a 10 de setembro. No âmbito dos relacionamentos, os sagitarianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos entre 26 de fevereiro a 21 de março, 11 de maio a 02 de junho e 24 de julho a 16 de agosto.

Signos do zodíaco - Capricórnio Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

CAPRICÓRNIO

Capricórnio que vem sofrendo uma grande pressão, contam com um peso a menos. Porém os capricornianos, sobretudo os do decanato de 14 a 27 de janeiro, ainda vão passar por algumas reviravoltas. Apesar disso, mesmo se os problemas parecerem intransponíveis, o capricorniano não deve desistir de resolvê-los. Muitos valores estão sendo revisados e o que os capricornianos precisam fazer é aprofundar-se e acreditar em si mesmos.

Os capricornianos de 22 de dezembro a 09 de janeiro estão beneficiadas por Urano e Netuno, então devem ter um ano com mais calmaria, mais liberdade e mais conexão espiritual. Essas pessoas devem voltar pras suas crenças e filosofias de vida. Pra quem quer recomeçar a vida, se dar uma nova oportunidade, dá pra aproveitar.

Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os capricornianos : 09 de janeiro a 01 de fevereiro, 26 de fevereiro a 21 de março, 15 de abril a 10 de maio, 24 de julho a 16 de agosto e de 06 de novembro a 01 de fevereiro de 2022. No âmbito dos relacionamentos, os capricornianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos entre 22 de março e 14 de abril, todo o mês de junho e 17 de agosto a 10 de setembro.

Signos do zodíaco - Aquário Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

AQUÁRIO

Aquário é a grande bola da vez de 2021, a conjunção benéfica de Saturno e Júpiter ocorre em Aquário. Então, os aquarianos tem um ano cheio de boas energias. O Céu indica trabalho duro e competência, mas também reconhecimento, conquistas e novos aprendizados. Eles estarão mais entusiasmados, mais criativos e viverão sobre uma nova perspectiva, um novo ciclo se inicia. Os mais beneficiados serão os do primeiro decanato (21 a 31 de janeiro).

É preciso ter uma nova performance e um olhar mais amplo das oportunidades e possibilidades. As mudanças que virão serão necessárias para a evolução. Eles vão ter que se esforçar, mas terão recompensas muito boas. Júpiter deve abrir os caminhos e ampliar os ciclos, como amizades.

Melhores momentos para trabalho, dinheiro e negócios para os aquarianos: 01 a 10 de janeiro, todo o mês de fevereiro, 11 de maio a 02 de junho e de 08 de outubro a 05 de novembro . No âmbito dos relacionamentos, os aquarianos devem evitar iniciar relações, crises de relacionamento ou casamentos entre 15 de abril a 10 de maio, 28 de junho a 23 de julho e 11 de setembro a 07 de outubro.

Signos do zodíaco - Peixes Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

PEIXES

Os piscianos do primeiro decanato (20 de fevereiro a 01 de março) terão novos caminhos, conhecerão novas pessoas, ocorrerão mudanças. É hora de modificar a vida, desapegar do que é velho, repensar a si próprio e a própria vida, dar uma virada e acrescentar coisas novas.

Piscianos no geral estão vivenciando e lidando com eles mesmos de maneira diferente e não devem perder a oportunidade de regenerar. Plutão está dando uma força para os nascidos entre 14 e 17 de março. Eles vão ter mais coragem, mais atitude e podem tomar decisões que revertam situações difíceis em favoráveis. Uma excelente oportunidade para cortar aquilo que não faz bem.

Já os nascidos entre 08 e 13 de março precisam estar atentos à enganos, confusões e mal entendidos. Então, eles precisam ter os pés bem firmes no chão e averiguar bastante. Não é um ano recomendado para tomar decisões definitivas por ser um ano de dúvidas e incertezas. Os nascidos entre 18 e 20 de fevereiro contam com as bençãos de Júpiter.

Maio, junho e julho são meses interessantes para piscianos no geral.