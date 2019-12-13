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É Natal!

Monte sua mesa e faça uma ceia com muito estilo e brilho

Para te ajudar nessa deliciosa tarefa, separamos uma seleção inspirada na mostra Mesa Decorada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 18:45

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 18:45

RAG - Shopping Rio Branco - Mesa Fim de Ano no Escritório - Grupo ARUS Crédito: Divulgação
Natal é uma época de celebrar a vida, a união da família, a amizade... E como é bom fazer isso em torno de uma bela mesa, não é verdade? Quem vai receber convidados nesta data tão especial deve caprichar na decoração e na ceia. Não é preciso luxo. O bom gosto também combina com simplicidade.
Para te ajudar nesta deliciosa tarefa, buscamos algumas ideias inspiradoras. Tem mesas em vários estilos e tons, que vão muito além do vermelho e verde tradicionais desta época.
A seleção foi tirada da mostra Mesa Decorada, que está em exposição no Shopping Rio Branco, em Vitória. Com o tema Festas de Fim de Ano, a mostra conta com 16 mesas assinadas por mais de 20 profissionais. E corra! O último dia para visitar é neste sábado (14).

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Mesa de Natal praiano

Mesa de Natal praiano

Nessa mesa de Isadora Ferreira e Eduarda Santos, os convidados se sentem à vontade para se servir e fazer seu próprio drinque. Tem madeira, pedra e linho, compondo com vidros e espelhos e luzinhas que deram o tom festivo.

Beleza rústica

A rusticidade da mesa em madeira natural traz um charme e aconchego para a época mais esperada do ano. A mesa posta, uma ideia da dupla Gerlande Mendes e Dayanne Lenzi, foi composta com adornos, brilho e todo encanto que o Natal pode proporcionar de uma maneira bem descomplicada.

Mesa de Natal Beleza Rústica

Tom mais lúdico

A designer Rebeca Duarte sugere uma mesa que traz, para começar, uma linda toalha com alces, esquilos e pinhas, que remetem à simbologia natalina. Os guardanapos seguem o mesmo tema, tudo em tons de vermelho.
Outra sugestão são os sousplats que trazem a imagem de um alce, em cujos chifres crescem flores e pousam pássaros, criando um cenário lúdico, o que, aliás, faz parte também dessa data tão festiva, que reúne famílias em torno de uma boa ceia para festejar o nascimento de Jesus.

Kits Rebeca Duarte para Natal

Sobremesa e chá em alto estilo

Outra dica para decorar a mesa natalina são os pratos de sobremesa da Coleção Brasil Resort, de Tânia Bulhões, da La Basetti. Em tons de vermelho, verde e azul. remetem à fauna e à flora tropical.
Após a ceia, se quiser pode oferecer um chá aos convidados, tem também a linha especial própria para realizar esse ritual, no mesmo estilo.
É impossível não se render à beleza dessas peças inspiradoras, que vão, com certeza, dar um toque diferente a essa noite tão esperada.

Kits Tânia Bulhões de Natal

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