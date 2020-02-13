Em vídeos, estudantes fazem 'campanha' contra brincadeira da rasteira

Estudantes do Colégio Batista da Brasília gravaram um vídeo alertando sobre brincadeira da rasteira Crédito: Reprodução

Estudantes resolveram dar o bom exemplo e conscientizar outros adolescentes sobre os perigos da brincadeira da rasteira. O desafio viralizou nas últimas semanas nas redes sociais, assustando pais e educadores e levando a classe médica a se pronunciar para alertar sobre os riscos de sequelas graves e até a morte.

Estudantes fazem "campanha" contra brincadeira da rasteira Crédito: Reprodução

Nela, meninos e meninas "brincam" de derrubar uns aos outros e gravam a cena geralmente nos intervalos das aulas. Agora, os próprios alunos resolveram fazer uma campanha educativa. Eles fingem que vão fazer a brincadeira, mas desistem e dão o recado de alerta.

Um dos vídeos foi feito por alunos do Colégio Batista de Brasília e tinha mais de 13 mil visualizações no Facebook até a tarde desta quinta-feira (13). Um outro vídeo foi divulgado por educadores e alunos de um colégio em Peruíbe, em São Paulo. Nele, os estudantes do ensino médio são filmados prestes a brincar de derrubar uns aos outros no chão, quando param e se abraçam. A iniciativa tem sido copiada em outras escolas, como no Colégio Adventista de Hortolândia (SP): "É uma brincadeira estúpida, que pode tirar a vida de amigos e colegas", dizem eles na gravação, publicada no Facebook e que teve mais de 7,2 mil compartilhamentos.