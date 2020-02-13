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Consciência

Em vídeos, estudantes fazem 'campanha' contra brincadeira da rasteira

Desafio, que pode causar graves sequelas e até a morte, viralizou nas redes sociais e causou preocupação em pais, educadores e na classe médica

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 15:35
Estudantes do Colégio Batista da Brasília gravaram um vídeo alertando sobre brincadeira da rasteira Crédito: Reprodução
Estudantes resolveram dar o bom exemplo e conscientizar outros adolescentes sobre os perigos da brincadeira da rasteira. O desafio viralizou nas últimas semanas nas redes sociais, assustando pais e educadores e levando a classe médica a se pronunciar para alertar sobre os riscos de sequelas graves e até a morte.
Estudantes fazem "campanha" contra brincadeira da rasteira Crédito: Reprodução
Nela, meninos e meninas "brincam" de derrubar uns aos outros e gravam a cena geralmente nos intervalos das aulas. Agora, os próprios alunos resolveram fazer uma campanha educativa. Eles fingem que vão fazer a brincadeira, mas desistem e dão o recado de alerta.

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Brincadeira da rasteira pode causar de sequelas graves até a morte

As cinco brincadeiras mais perigosas da Internet

Um dos vídeos foi feito por alunos do Colégio Batista de Brasília e tinha mais de 13 mil visualizações no Facebook até a tarde desta quinta-feira (13). Um outro vídeo foi divulgado por educadores e alunos de um colégio em Peruíbe, em São Paulo. Nele, os estudantes do ensino médio são filmados prestes a brincar de derrubar uns aos outros no chão, quando param e se abraçam. A iniciativa tem sido copiada em outras escolas, como no Colégio Adventista de Hortolândia (SP): "É uma brincadeira estúpida, que pode tirar a vida de amigos e colegas", dizem eles na gravação, publicada no Facebook e que teve mais de 7,2 mil compartilhamentos.
Um grupo de alunos do Colégio Adventista de Vitória também lançou um desafio para que amigos digam não à brincadeira. Esther de Oliveira, 13 anos; Sara Silveira de Melo Moura, 12 anos; e Nicolas Eduardo Freitas Goulart, 13 anos, se reuniram no corredor do colégio e gravaram um vídeo estimulando as pessoas a recusarem a brincadeira e valorizarem a vida e as amizades. Em menos de 24 horas, o vídeo já ultrapassa as 100 mil visualizações.

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