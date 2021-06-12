Dia dos Namorados: como é cada signo quando está apaixonado

Os nativos de Câncer gostam de cuidar, satisfazer e agradar quando estão apaixonados Crédito: Liana Dudnik/ Freepik

O amor é um dos sentimentos mais importantes para a nossa vida, por isso estamos sempre em busca de viver essa relação que nos oferece carinho, compreensão e uma dose de drama.

O amor traz aquela atração física e emocional que muitas vezes nem conseguimos explicar, é algo que dá borboletas no estômago, faz a gente acreditar que nosso coração pode explodir de tanta emoção e que a gente é capaz de dominar o mundo se estiver com essa pessoa especial. E você sabe como a pessoa de cada signo se comporta quando está apaixonado? A astróloga Yara Vieira, do Astrocentro, conta um pouco sobre o assunto. Confira.

ÁRIES

O ariano é impulsivo, inclusive no amor Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Conhecido por ser muito impulsivo, quando está apaixonado não é diferente. Quando ele quer, ele vai atrás. Então é possível notar o seu interesse amoroso quando ele passa o tempo todo falando com você, perguntando como está seu dia, ouvindo suas histórias. O ariano se entrega à paixão pulando de cabeça, então é muito simples perceber se é recíproco o sentimento.

TOURO

O taurino é mais cuidadoso quando o assunto é amor Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

O taurino já é mais cuidadoso quando o assunto é amor. Esse é um nativo que demora para se abrir e se entregar. Por isso, eles podem demorar para se mostrarem apaixonados, mas os sinais são fáceis de captar. Então, lembre-se: ele está sendo muito cuidadoso, te chamando para sair, se importando com a sua opinião e investindo tempo (e dinheiro) com você, é porque já está apaixonado.

GÊMEOS

O geminiano faz declarações e pula de cabeça no relacionamento Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

O primeiro sinal que o geminiano vai te passar quando estiver apaixonado é mostrar que possui uma conexão profunda com você. Depois ele começa a criar laços e lembranças para fortalecer esse sentimento que existe entre vocês. Após isso, o geminiano não é de ficar calado, viu? Logo vai fazer mil declarações e pular de cabeça no relacionamento sem medo do amanhã.

CÂNCER

Os nativos de Câncer gostam de cuidar, satisfazer e agradar quando estão apaixonados Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Perceber um canceriano que está amando é fácil! Os nativos de Câncer gostam de cuidar, satisfazer e agradar quando estão apaixonados. Pode até demorar um pouco para ele se entregar totalmente a paixão, pois tem muito medo de se machucar. Mas a verdade é que eles não conseguem se segurar por muito tempo e você consegue perceber quando ele gosta de você mais do que apenas amigos.

LEÃO

O leonino não deixa óbvio o quão está caído por você Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

O ego do leonino pode esconder bastante quando ele está apaixonado. Por isso que você precisa prestar atenção nos mínimos detalhes, porque ele nunca vai deixar óbvio o quão está caído por você - principalmente se ele não tiver certeza de que esse sentimento é recíproco! Assim, preste atenção na forma como ele tenta te impressionar. Se for de forma grandiosa, de maneira que mostre que ele está perdendo tempo pensando nessa relação, é porque ele já está jogado aos seus pés.

VIRGEM

O melhor sinal que você pode identificar é quando ele te envolve na vida pessoal dele Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

A verdade é que é bem difícil decifrar quando o virginiano está realmente apaixonado, pois eles possuem camadas muito fortes que demora para conseguir penetrá-las e saber o que realmente estão pensando ou sentindo. Mas o melhor sinal que você pode identificar é quando ele te envolve na vida pessoal dele. Assim, se ele já está te apresentando para os amigos e a família, pode ter certeza que ele quer dar um passo a mais.

LIBRA

O libriano não consegue esconder o que sente Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

O libriano procura estar com sua vida sempre em equilíbrio. Porém, quando está apaixonado, ele se joga na relação de uma forma que é capaz de abrir mão de tudo que gosta apenas para estar com seu crush. É por isso que é muito fácil ver quando esse nativo está apaixonado por você: ele não consegue esconder o que sente; porque ele está fazendo a vida dele girar em torno de você.

ESCORPIÃO

É necessário observar os mínimos detalhes Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Os escorpianos são todos cheios de enigmas. Isso faz com que seja muito difícil saber o que realmente ele está sentindo. Ainda mais quando eles estão inseguros, e demoram para se entregar por medo de se machucar. Desta forma, a melhor maneira de identificar se existe paixão nessa relação é observar os mínimos detalhes. Ele quer saber do que você gosta, o que quer fazer, do que gosta de ouvir, o que quer comer? Ele se preocupa muito contigo? Então sim, ele está apaixonado.

SAGITÁRIO

Se o sagitariano brinca é porque já está apaixonado por você há muito tempo. Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Será que ele está brincando ou está realmente apaixonado? Essa com certeza é uma dúvida que passa na cabeça de qualquer pessoa que está se envolvendo com um sagitariano. Mas a verdade é que se ele está brincando contigo, te convidando para as aventuras dele, te levando para perto dos amigos dele, é porque já está apaixonado por você há muito tempo.

CAPRICÓRNIO

O capricorniano não é de se deixar levar por romances casuais Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Pode ser clichê o que eu vou falar, e um estereótipo que os capricornianos odeiam. Mas é real quando pensamos que: tempo é dinheiro, e se o tempo dele, ele está gastando contigo é porque você é importante. O capricorniano não é de se deixar levar por romances casuais. Eles gostam de coisa séria, e se está investindo em você, é porque viu seu potencial há muito tempo e está acreditando mesmo no futuro dessa relação. Eles até podem demorar para se jogar no amor, pois gostam de ter certeza. Mas uma vez que ele está fazendo questão de estar do seu lado pelo mesmo todo fim de semana, é porque já é sério na cabeça dele.

AQUÁRIO

Esses nativos são bem diretos e não gostam de esconder os seus sentimentos Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Quer saber se um aquariano está apaixonado por você ou não? Basta perguntar. Esses nativos são bem diretos e não gostam de esconder os seus sentimentos. Por isso, se ele já estiver tratando isso como amor, é porque é amor. Só que se ele ainda estiver na brincadeira, tratando como algo casual, é porque o interesse ainda não surgiu.

PEIXES

O pisciano apaixonado não dá um sinal, ele dá vários Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari