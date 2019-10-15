Conheça 5 séries que te inspiram a viajar pela Califórnia

Séries de TV podem nos transportar para outros lugares e trazer muita inspiração para viajar. E a Califórnia, além de abrigar Hollywood, capital mundial do entretenimento, é cenário para muitas séries que marcam a memória de quem assiste.

Confira cinco séries que se passam em cidades da Califórnia e que despertam vontade de conhecer o destino:

5 séries que te inspiram a viajar pela Califórnia Crédito: Divulgação/ Visit California

Big Little Lies – Big Sur e Monterey

Não tem como assistir Big Little Lies, da HBO, e não se encantar pelas paisagens costeiras que fazem parte da maioria das cenas. A ponte Bixby Bridge, por exemplo, aparece já na abertura dos episódios e é, com certeza, parte fundamental da trama. A Bixby Bridge fica na região de Big Sur, na Costa Central, próxima a cidade de Monterey, onde se passa a história. Uma cidade turística com muitas opções de hospedagem, restaurantes e um aquário de renome mundial, no qual a personagem da atriz Shailene Woodley trabalha.

5 séries que te inspiram a viajar pela Califórnia Crédito: Divulgação/ Visit California

The Politician – Santa Barbara

A série da Netflix, lançada recentemente no Brasil, tem no elenco grandes estrelas, como Gwyneth Paltrow, mas a cidade de Santa Barbara, onde acontece a trama, rouba a cena em muitos momentos. Também na Costa Central da Califórnia, a pequena cidade, conhecida como Riviera Americana, Santa Barbara é charmosa e está localizada entre o mar e as montanhas e tem opções de gastronomia, hospedagem, compras e vinícolas.

5 séries que te inspiram a viajar pela Califórnia Crédito: Divulgação/ Visit California

Selling Sunset – Los Angeles

Los Angeles é a cidade dos famosos e, também, de muitos milionários. Esses são os clientes das corretoras de imóveis do Oppenheim Group no reality show Selling Sunset, produção original da Netflix. No programa, é possível acompanhar o dia a dia de trabalho dessas poderosas mulheres e conhecer um pouco de suas vidas pessoais badaladas e luxuosas que tem como pano de fundo a cidade do sul da Califórnia.

5 séries que te inspiram a viajar pela Califórnia Crédito: Divulgação/ Visit California

Fuller House – San Francisco

A série Fuller House, da Netflix, leva o espectador de volta à casa da família Tanner, tão popular nos anos 90 na série Full House (‘Três é Demais’ no Brasil). A casa em que a família vive fica em uma das regiões mais famosas de San Francisco, a Alamo Square, e, quem assistiu, com certeza se lembra das casinhas coloridas na abertura.

5 séries que te inspiram a viajar pela Califórnia Crédito: Divulgação/ Visit California

Silicon Valley