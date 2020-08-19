Aprenda adequar a rotina com o afrouxamento da quarentena

Aplicativo Trello Crédito: divulgação

O isolamento social mudou completamente o dia a dia das pessoas, que passaram realizar suas atividades de forma remota. Agora com as medidas de afrouxamento da quarentena, é necessário adaptar-se a uma nova rotina fora de casa.

Desde a chegada do coronavírus ao Brasil, atividades diárias como ir ao local de trabalho, foram prejudicadas ou interrompidas com o início do isolamento social. Passamos a ficar em casa em tempo integral, lidando com familiares, tarefas domésticas e o home office virou uma realidade. Com tantas mudanças, estabelecer uma rotina na quarentena foi um desafio.

Após quase quatro meses de isolamento social, as medidas de afrouxamento da quarentena permitiram que o comércio voltasse a abrir e aos poucos as pessoas têm retornado ao seu ambiente de trabalho. A consultora de comportamento Luciana Almeida ressalta a importância das medidas de segurança e nova realidade do mundo pós-pandemia ao sair de casa. São novas regras de cumprimentos por acenos, sem contatos físicos. Estar receptivo para entender os medos dos outros e as novas formas de convivência de cada um é um grande sinal de adaptação aos novos tempos, explica.

Readaptar-se à uma nova rotina fora de casa é um processo construtivo, que exige cuidado e organização, de acordo com a consultora de planejamento Paula Vidal. Estamos passando por um cenário que sequer existia, logo, além da empatia, teremos que ser muito mais planejados, uma cautela infinitamente maior com a nossa saúde, aprendendo a lidar com imprevistos e redistribuindo as responsabilidades, analisa.

Segundo a consultora Paula Vidal, o planejamento é essencial na retomada das atividades presenciais. Crédito: Divulgação

Paula também considera importante agregar à rotina diária as novas habilidades que foram potencializadas na quarentena. Além disso, a profissional vê com bons olhos o planejamento para rever novas possibilidades e metas a ser alcançadas neste período. São novos desafios que surgem, como já mencionei são rotinas que devem ser repensadas. Estamos passando por recomeços todos os dias, conclui.

"Esta pandemia deve servir para nos lembrar, para sempre, de que não temos o controle de tudo, não precisamos de tanta rigidez e cobranças altíssimas que, por muitas vezes comprometem a nossa saúde física e emocional. Um pouco mais de leveza deve fazer parte da nossa vida" Luciana Almeida - Consultora de comportamento

ROTINAS

A universitária Bianca Santos se reinventou durante a quarentena, colocando diversos projetos pessoais em ação. Para se adaptar à nova rotina após a flexibilização, ela aprendeu a ter compaixão consigo mesma, vivendo um dia após o outro. Crédito: Divulgação

Antes da quarentena, a vida da estudante de direito Bianca Santos era completamente diferente. Ela fazia faculdade de manhã e à noite, e no período da tarde estava envolvida com seu estágio. Com o isolamento, Bianca sentiu as mudanças abruptas em seu dia a dia e teve que aprender a criar uma rotina dentro de casa, respeitando os seus limites. A pandemia me ensinou viver um dia de cada vez porque nem tudo está sobre o meu controle. Passei a planejar um dia por vez e tem funcionado pra mim. Também aprendi a colocar metas pequenas e me orgulhar dessas micro vitórias, conta.

Nesse momento em casa, a universitária colocou em prática alguns projetos pessoais, como começar a estudar inglês, fazer ioga e se exercitar diariamente. Na flexibilização da quarentena, a rotina da Bianca sofreu novas mudanças devido a volta do trabalho presencial. Segundo ela, o segredo para se readaptar é a paciência e autocompaixão. É aceitar que leva tempo pra me adaptar, que tá tudo bem ficar mais cansada por ter desacostumado andar de ônibus, almoçar marmita e ir aos poucos me enquadrando no novo normal, um dia por e vez e muito álcool em gel, brinca.

DICAS PARA ORGANIZAR A SUA ROTINA

A consultora de planejamento Paula Vidal, com exclusividade à Revista AG, dá dicas simples de organização das atividades diária para quem ainda não conseguiu engrenar a rotina neste período pós-pandemia. Confira:

Primeira dica: Aos domingos, sente com calma e separe de 30 minutos a 1 hora para planejar toda a sua semana, quais atividades você deve fazer, quais horários você vai estar ocupado(a) ou livre. Busque agregar a família no planejamento e incluir atividades que beneficie a sua saúde. É bacana adaptar o planejamento conforme o tempo for passando. Planejamento não é para ser engessado, é pra ser flexível.

Google Agenda ajuda a organizar a rotina Crédito: Divulgação

Segunda dica: Utilize aplicativos de organização. O Google Agenda pode ser muito útil para quem não é apegado ao planner físico por ser multiplataforma e de fácil visualização. Lá, você monta seu planejamento, marca horários, estabelece metas e define lembretes. Outro aplicativo bem bacana é o Trello, esse programa é usado por muitas empresas, de organização também caso você queira montar um projeto profissional ou pessoal.