Apimente a relação sexual com aplicativo de posições do Kamasutra

App que ensina posições do Kamasutra é o jeito moderno para apimentar a relação Crédito: Reprodução/ Instagram @platanomelon

Na hora de apimentar a relação sexual, muitos brinquedinhos, géis, e outros produtos são solicitados, não é mesmo? Mas, você já pensou em usar a tecnologia para ajudar nessa tarefa. O Kamasutra Sex Positions é um aplicativo com mais de 100 posições sexuais, em que o usuário pode escolher qual fazer, ou ainda usar o dado para descobrir uma posição aleatória para tentar.

No app, existe uma lista com essas posições, que se dividem em várias categorias, como sexo oral, sentado, em pé, mulher ou homem por cima, entre outras.

App que ensina posições do Kamasutra é o jeito moderno para apimentar a relação Crédito: Reprodução/ Instagram @platanomelon

Com relação a inserção dessa nova ferramenta na relação sexual, Gina Strozzi, psicóloga especialista em sexologia, avalia que ele pode ser um elemento lúdico e até mesmo educativo, pois, além dos fatores visuais serem estimulantes, ele também dá a oportunidade para os dois se inserirem em um espaço de motivação sexual. Essa ferramenta pode ser vista como uma versão moderna do Kamasutra (risos), livro que já inspirou e ajudou muitos casais. E via de regra, o sexo precisa de condições internas, a atração entre os parceiros, porém, as condições de fora também são importantes, e o aplicativo cai bem nesse momento, sendo algo lúdico e que inspira a testar novas coisas, explica Gina.

COMUNICAÇÃO

Ela esclarece que o app pode ajudar também na comunicação, já que, muitas vezes - principalmente as mulheres - não conversam sobre os seus desejos sexuais com o outro. Por exemplo, as mulheres gostam de sexo oral, mas muitas questionam que ou o seu parceiro(a) não faz, ou não sabe fazer, e acabam deixando de lado. Então, não seria legal, na hora do sexo oral abrir o app, comentar com o seu par sobre o assunto, e conversar sobre o que ele poderia fazer para dar mais prazer?, indica a profissional.

CRIATIVIDADE

A sexóloga Virgínia Pelles explica que a ferramenta pode melhorar até mesmo os níveis de criatividade entre o casal, que pode olhar as posições e testar. Acredito que ele amplia esse horizonte, porque muita gente tem a mente fechada com relação a sexualidade, então imagine quanto a novas posições sexuais, explica ela.

CONEXÃO ENTRE O CASAL AINDA É O MAIS IMPORTANTE

Gina ressalta que, apesar do aplicativo ser uma boa forma de apimentar o sexo, a conexão íntima entre o casal ainda é o mais importante na relação. Por exemplo: ouço muitas reclamações de mulheres, principalmente aquelas que o marido assiste pornografia, que questionam se eles não sentem mais o tesão por elas, ou se, elas não bastam para eles. E em uma relação, os dois deve estar em consenso sobre inserir novas ferramentas, mas, essas perguntas anteriores são fundamentais, e devem ser respondidas com sinceridade, já que o sexo, é sim, fundamental na relação, finaliza ela.

App que ensina posições do Kamasutra é o jeito moderno para apimentar a relação Crédito: Reprodução/ Instagram @platanomelon

SEM IMPOSIÇÕES

E para incluir o aplicativo no sexo de fato, a sexóloga Virgínia Pelles esclarece que é necessário apresentar sem impor ao parceiro(a). O problema, na maioria dos relacionamentos, é que a pessoa que quer o algo novo impõe aquilo.E isso não é certo. É preciso apresentar, pois fica mais fácil do outro entender e aderir do que uma imposição. Ou seja, vale conversar e explicar, como por exemplo: ah eu pensei em usar isso, em fazer aquilo, exemplifica ela.

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