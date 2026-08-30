Comunicação na prática: expressão verbal e vulnerabilidade marcam aula para novos jornalistas

Falar diante de uma câmera pode parecer simples para quem vê de fora. Para quem está na frente da lente, porém, cada palavra pode vir acompanhada de insegurança, ansiedade e medo de errar. Foi exatamente esse o cenário que os participantes do 29° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta vivenciaram e discutiram durante a aula da fonoaudióloga Tatiane Gastão.
O encontro intitulado “A comunicação na nova era: do pensamento à atitude”, propôs mais do que prática para corrigir a dicção. Os residentes foram convidados a se colocarem à prova: relaxaram o rosto e a garganta, fizeram exercícios de entonação e, em seguida, gravaram vídeos curtos sobre temas de livre escolha.
Durante toda a dinâmica, Tatiane reforçou que a busca pela perfeição não deveria ser o objetivo final. A atividade serviu para demonstrar que, antes de encontrar a melhor forma de se expressar, é preciso primeiro perder o receio de falar. Para a fonoaudióloga, a ansiedade faz parte da rotina profissional, e o diferencial está na forma como o comunicador conduz esse sentimento na hora de contar uma história.
A proposta do exercício foi conectar os novos e os futuros jornalistas com a essência do trabalho na reportagem. Segundo Tatiane, a mensagem recebida pelo público vai além das frases estruturadas em um roteiro: pensamentos, emoções e experiências fazem parte da comunicação. A bagagem pessoal do profissional molda a narrativa e ajuda a imprimir humanidade à informação levada ao ar.
Na etapa de gravação, cada residente precisou lidar com a própria voz, a expressão e o nervosismo. A orientação era priorizar o aprendizado prático e a tentativa, em vez de focar em um resultado perfeito.
Nesse contexto, o programa de Residência se consolida como um ambiente de formação voltado para testar caminhos, um espaço para errar, aprender e tentar de novo, aperfeiçoando técnicas. A comunicação profissional não vem pronta; ela é construída na prática, no dia a dia das redações, inclusive nos momentos em que a voz falha, o roteiro foge à memória ou a insegurança se manifesta.
Ao final do encontro, a mensagem principal superou os aspectos puramente técnicos: comunicar também é se permitir estar presente. Para quem está começando na profissão, o simples ato de apertar o botão de gravação e encarar o microfone já representa uma vitória nesse processo de formação.
*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Giuliane Calvi