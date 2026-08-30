Tarot semanal: previsão para os signos de 31 de agosto a 06 de setembro de 2026

A energia geral da semana será marcada por movimento, renovação e oportunidades de crescimento, mas também pedirá equilíbrio para lidar com decisões e mudanças inesperadas. Conforme as cartas do tarot, o período será favorável para colocar planos em prática, fortalecer relações, organizar a vida financeira e confiar mais na própria intuição. Ao mesmo tempo, alguns signos precisarão controlar a impulsividade, respeitar seus limites e observar melhor os sinais antes de agir.