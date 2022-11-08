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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Renata Tristão celebra 28 anos com festa na CasaCor ES; veja fotos

Publicado em
08 nov 2022 às 02:30
Luiza, Rita, Renata e Léo Tristão
Luiza, Rita, Renata e Léo Tristão: parabéns pra você em família"  Crédito: Cloves Louzada

Parabéns, Rê!

Querida de RR, a arquiteta Renata Tristão celebrou aniversário neste domingo (06), na CasaCor ES 2022, no 38º BI, em Vila Velha. Por lá, os pais Léo Tristão e Rita Tristão, a irmã Luiza, além de colegas arquitetos que expõem na mostra. Confira os cliques de Cloves Louzada.

BRUNCH

Mari Martins e Erika Finamore
Mari Martins e Erika Finamore: em manhã de festa em grife de beachwear em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

Rio Inovation Week

Representando o Sincades, o presidente Idalberto Moro, o superintendente Cézar Wagner Pinto, a coordenadora geral Ivete Paganini e a comitiva de sucessores da entidade viajam essa semana para a capital carioca, onde participam do Rio Inovation Week. O evento é conhecido como o maior encontro de tecnologia, inovação e negócios da América Latina, e contará com palestras e conferências de grandes nomes do setor.

Setor em festa

Idalberto Moro, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades), é o anfitrião da comemoração dos 25 anos de representatividade do setor atacadista e distribuidor, em evento nesta sexta-feira (11). O segmento é um dos principais arrecadadores do ICMS do Estado, com um montante de R$ 2,4 bilhões registrados no ano passado, e fatura anualmente cerca de R$ 75 bilhões. Até o final deste ano, a marca de 3 milhões de metros quadrados de áreas voltadas para a atividade será concluída e já há previsão da construção de outros 200 mil metros quadrados para 2023, com investimentos de R$ 300 milhões.

Em Londres

Arthur Gasperazzo é o único brasileiro convidado para proferir uma palestra na FaceExpo 2022, que acontece em Londres, no dia 27 de novembro. O evento é dedicado aos profissionais injetores ingleses, e Gaperazzo irá abordar sobre procedimentos para melhoria do contorno da face.

Almoço harmonizado

Paulo Sepulcri convida para um almoço harmonizado com vinhos da vinícola italiana Antinori, na quinta-feira (10) , no Balthazar, com a presença do tricampeão brasileiro do concurso de sommelier Diego Reboli. 

QUERIDOS DE RR

Anderson Bonela e Dudu Altoé
Anderson Bonela e Dudu Altoé: em evento de moda na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Partiu, Rio!

José Braz Neto, Adhemar Martinelli, Rodolpho Albert e Rafael Dalto embarcam para o Rio de Janeiro, no dia 17, para o evento de apresentação da nova Montana, picape da Chevrolet que chega às concessionárias em 2023. Atendendo a pedidos de quem está na expectativa para a chegada do novo modelo, a CVC iniciou a pré-venda das primeiras unidades.

Viva, Alice!

Francisco Carvalho e Jaque Devens convidam para o aniversário de 16 anos da filha Alice, no dia 10 de dezembro, no Le Buffet Lounge, em Vitória. 

Beachwear

Andressa Allen convida para o lançamento da coleção Summer 2023 da Allen Marítima, no dia 9 de novembro, no Balthazar, na Praia do Canto. 

Jantar beneficente

Felipe Lomeu, fundador da Tegrus, e Valéria Assad, orientadora educacional colégio Leonardo da Vinci, se juntaram ao time de madrinhas e padrinhos do jantar beneficente “I have a dream”. O evento, promovido pelo Instituto Oportunidade Brasil (IOB), acontecerá na noite de 10 de novembro, no Hotel Senac Ilha do Boi. Toda a renda arrecadada com o jantar contribuirá para as ações e projetos do instituto em 2023. O IOB promove ações gratuitas em prol da educação e da inclusão de jovens negros, em vulnerabilidade social, no mercado de trabalho.

MODA

Juliana Pralon e Barbara Sant'Ana
Juliana Pralon e Barbara Sant'Ana: em encontro fashion na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

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