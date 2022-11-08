Renata Tristão celebra 28 anos com festa na CasaCor ES; veja fotos

Idalberto Moro, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades), é o anfitrião da comemoração dos 25 anos de representatividade do setor atacadista e distribuidor, em evento nesta sexta-feira (11). O segmento é um dos principais arrecadadores do ICMS do Estado, com um montante de R$ 2,4 bilhões registrados no ano passado, e fatura anualmente cerca de R$ 75 bilhões. Até o final deste ano, a marca de 3 milhões de metros quadrados de áreas voltadas para a atividade será concluída e já há previsão da construção de outros 200 mil metros quadrados para 2023, com investimentos de R$ 300 milhões.