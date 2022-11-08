Renata Tristão celebra 28 anos com festa na CasaCor ES; veja fotos

Felipe Lomeu, fundador da Tegrus, e Valéria Assad, orientadora educacional colégio Leonardo da Vinci, se juntaram ao time de madrinhas e padrinhos do jantar beneficente “I have a dream”. O evento, promovido pelo Instituto Oportunidade Brasil (IOB), acontecerá na noite de 10 de novembro, no Hotel Senac Ilha do Boi. Toda a renda arrecadada com o jantar contribuirá para as ações e projetos do instituto em 2023. O IOB promove ações gratuitas em prol da educação e da inclusão de jovens negros, em vulnerabilidade social, no mercado de trabalho.