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Leonel Ximenes

Rede capixaba de supermercados vai abrir primeira loja fora do ES

Atacarejo SempreTem, do Grupo Carone, será inaugurado no começo do ano que vem em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia. Empresa tem planos de se expandir também para o Norte do Rio de Janeiro

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 15:52

Públicado em 

11 fev 2020 às 15:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A SempreTem tem duas lojas em operação e vai inaugurar mais três até o começo de 2021 Crédito: Divulgação Grupo Carone
O Grupo Carone vai se expandir para fora do Espírito Santo pela primeira vez. O SempreTem, segmento de atacarejo da empresa capixaba, será inaugurado no começo do ano que vem em Teixeira de Freitas, cidade que é polo econômico regional no Sul da Bahia. Serão gerados pelo menos 250 empregos diretos e 150 indiretos na nova unidade, segundo o diretor-presidente do grupo, William Carone Júnior.
“Fizemos uma visita a Teixeira de Freitas e constatamos o crescimento da cidade, que exerce muita influência nos municípios vizinhos”, explica o empresário, que prefere construir lojas em cidades com mais de 100 mil habitantes. Teixeira tem cerca de 180 mil.
Segundo a coluna apurou, a expansão do Grupo Carone fora dos limites do ES não se limitará à Bahia. Está nos planos da rede de supermercados capixaba fincar o pé também no Norte do Rio de Janeiro, embora a empresa ainda não tenha dados os primeiros passos para essa nova operação.

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O Grupo Carone tem atualmente 3,5 mil funcionários que atuam nas 10 lojas do Carone (Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica), no Centro de Distribuição, na administração e nas duas unidades da rede SempreTem em operação, na Serra e em Guarapari. Em março, será inaugurado o atacarejo em Cachoeiro de Itapemirim e, em agosto, em Linhares.
A rede comprou também um grande terreno ao lado do Terminal do Transcol de Vila Velha, onde será construída a quinta loja da bandeira SempreTem. O projeto está pronto, mas a unidade só será inaugurada depois da entrega do empreendimento em Teixeira de Freitas, segundo Carone Júnior.

GRUPO COMEÇOU HÁ 70 ANOS COM IMIGRANTE LIBANÊS

O Grupo Carone foi fundado em 1950 pelo imigrante libanês Nagib Resk Carone. Tudo começou com um armarinho, na cidade de Alfredo Chaves e, depois, com um atacado em Cachoeiro de Itapemirim. Nos anos 1970 foi inaugurada uma loja de varejo no Centro de Vila Velha (que existe até hoje).

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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