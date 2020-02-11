Rede capixaba de supermercados vai abrir primeira loja fora do ES

A SempreTem tem duas lojas em operação e vai inaugurar mais três até o começo de 2021 Crédito: Divulgação Grupo Carone

O Grupo Carone vai se expandir para fora do Espírito Santo pela primeira vez. O SempreTem, segmento de atacarejo da empresa capixaba, será inaugurado no começo do ano que vem em Teixeira de Freitas , cidade que é polo econômico regional no Sul da Bahia. Serão gerados pelo menos 250 empregos diretos e 150 indiretos na nova unidade, segundo o diretor-presidente do grupo, William Carone Júnior.

“Fizemos uma visita a Teixeira de Freitas e constatamos o crescimento da cidade, que exerce muita influência nos municípios vizinhos”, explica o empresário, que prefere construir lojas em cidades com mais de 100 mil habitantes. Teixeira tem cerca de 180 mil.

Segundo a coluna apurou, a expansão do Grupo Carone fora dos limites do ES não se limitará à Bahia. Está nos planos da rede de supermercados capixaba fincar o pé também no Norte do Rio de Janeiro, embora a empresa ainda não tenha dados os primeiros passos para essa nova operação.

A rede comprou também um grande terreno ao lado do Terminal do Transcol de Vila Velha, onde será construída a quinta loja da bandeira SempreTem. O projeto está pronto, mas a unidade só será inaugurada depois da entrega do empreendimento em Teixeira de Freitas, segundo Carone Júnior.

GRUPO COMEÇOU HÁ 70 ANOS COM IMIGRANTE LIBANÊS