Morador de Itapemirim pinta quebra-molas para evitar acidentes em rodovia

Um morador de Itapemirim resolveu pintar, por conta própria, um quebra-molas apagado na ES 490, no Sul do Espírito Santo, para evitar acidentes. A rodovia, conhecida por ligar o município de Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes, tem sido palco de acidentes nos últimos meses e, para os condutores, um dos problemas é a falta de sinalização.

"Hoje [quinta] de madrugada eram 3h58 eu tava pintando o quebra-mola lá, antes que um acidente feio acontecesse, porque semana passada uma Hilux quase capotou, provocando uma tragédia feia na porta da casa da gente" Cristiano Soares Campos - Morador de Itapemirim, em entrevista à repórter Alice Sousa

Radar desativado

Além da sinalização apagada, moradores ainda reclamam de um radar desativado próximo à localidade de Barbados, também na ES 490. Em alguns pontos, a sinalização está sendo reforçada e até existem placas indicando a presença de quebra-molas, mas as elevações ainda não foram instaladas.

Em relação a isso, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que a previsão é que o problema seja resolvido em um mês.

“A sinalização indicando a existência de quebra-molas é implantada previamente à implantação das ondulações a fim de dar ciência e segurança ao usuário, mas dentro de 30 dias os quebra-molas estarão instalados", explicam.

Segundo o departamento, uma equipe será enviada para percorrer o trecho e avaliar a necessidade de reforço na sinalização. “O DER-ES orienta que em caso de qualquer sugestão ou reclamação referente à sinalização, ou demais assuntos, a comunidade não realize os serviços por conta própria, mas que acionem o Órgão por meio da ouvidoria pelo telefone 0800 022 11 17”.

Acidentes são constantes

Na manhã desta quarta-feira (10), um homem morreu e quatro pessoas ficam feridas em acidente na ES 490, na localidade de Campo Acima, em Itapemirim. Na ocasião, o acidente aconteceu por volta das 7h20 e interditou a via.

No dia 5 de março, um carro da Prefeitura de Marataízes e uma moto se envolveram em um acidente na mesma rodovia , na altura da localidade de Córrego do Ouro. Uma vaca acabou atingida pelos veículos durante a colisão, e três pessoas ficaram feridas na batida.

Para o Major Nério Filho, Comandante da 9ª Companhia da Polícia Militar, os acidentes na ES 490 são provocados, na maioria das vezes, por imprudência dos próprios condutores. “O motorista provavelmente tem perdido a direção em uma curva, por excesso de velocidade, ou por algum tipo de imperícia, que nesse trecho de Marataízes até a BR 101, é o maior causador dos acidentes”, disse.