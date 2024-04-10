Homem morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente em Itapemirim

Homem morre e outras quatro pessoas ficam feridas após capotamento em Itapemirim Crédito: Alice Sousa

Um carro capotou na ES 490, na localidade de Campo Acima, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (10), deixando um morto e quatro pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, populares informaram que uma moto se envolveu na batida com o Toyota Corolla. As vítimas estavam no automóvel.

O acidente aconteceu por volta das 7h20 e interditou a via, pois o carro parou capotado sobre a rodovia. As causas da batida não foram informadas pela Polícia Militar, pois a ocorrência segue em andamento. O Corpo de Bombeiros Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados. Ainda não há informações sobre a vítima que estava na moto.

No local, a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, apurou que cinco pessoas estavam no carro: o homem que morreu no local e outros quatro ocupantes, que foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde de Marataízes e Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.