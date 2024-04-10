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ES 490

Homem morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente em Itapemirim

Carro capotou em acidente envolvendo ainda uma moto na manhã desta quarta-feira (10); vítimas estavam no automóvel

Publicado em 

10 abr 2024 às 11:21

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 11:21

Homem morre e outras quatro pessoas ficam feridas após capotamento em Itapemirim
Homem morre e outras quatro pessoas ficam feridas após capotamento em Itapemirim Crédito: Alice Sousa
Um carro capotou na ES 490, na localidade de Campo Acima, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (10), deixando um morto e quatro pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, populares informaram que uma moto se envolveu na batida com o Toyota Corolla. As vítimas estavam no automóvel.
O acidente aconteceu por volta das 7h20 e interditou a via, pois o carro parou capotado sobre a rodovia. As causas da batida não foram informadas pela Polícia Militar, pois a ocorrência segue em andamento. O Corpo de Bombeiros Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados.  Ainda não há informações sobre a vítima que estava na moto. 
No local, a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, apurou que cinco pessoas estavam no carro: o homem que morreu no local e outros quatro ocupantes, que foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde de Marataízes e Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada para uma ocorrência de colisão com morte, porém, não tem outros detalhes no momento, pois a ocorrência está em andamento. O fluxo de veículos na rodovia – que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes – segue fluindo em meia pista.

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