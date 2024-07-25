Homem aguarda há quase três anos por cirurgia ocular no ES

Nelci Gonçalves dos Santos diz que aguarda por uma cirurgia ocular há quase três anos Crédito: Roberto Pratti

A perda da visão de Nelci Gonçalves dos Santos, de 59 anos, começou aos poucos. Primeiro foi um olho, comprometido pela catarata e glaucoma, depois o outro, forçado ao limite até alcançar uma capacidade mínima. A esperança é pela cirurgia corretiva, contudo, a espera, segundo o aposentado, já dura quase três anos.

“Por conta do tempo (de espera), e devido eu ter perdido a outra (vista) e forçar muito o olho direito, a catarata progrediu”, conta o aposentado.

Ele trabalhava como porteiro, entretanto, se aposentou por invalidez devido ao problema. E, atualmente, no dia a dia de Nelci, tarefas consideradas simples, como andar dentro de casa ou encontrar um objeto que está fora do lugar, se tornam extremamente complicadas.

“Pertinho assim, (enxergo) pouco, vulto. Se tomar uma distância pequena a mais, uns cinco ou seis metros, eu consigo identificar. E, se tirar o óculos, eu vou ver o vulto total”, detalhou.

Ele faz parte de uma fila de mais de 18.394 pessoas que aguardam por cirurgia eletivas no Espírito Santo, sendo 10.743 apenas na Grande Vitória. São procedimentos sem urgência, isto é, que podem aguardar, contudo, a espera prevista pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é de, no máximo, seis meses – bem abaixo do período aguardado por Nelci.

O subsecretário estadual de atenção à saúde Tadeu Marino se diz surpreso com a demora, e alega que o problema pode se tratar de uma falha de comunicação entre as redes municipal e estadual.

“Não se espera nem seis meses para fazer uma cirurgia de catarata no Espírito Santo hoje. Nós fazemos cerca de 50 mil procedimentos por ano, a fila é muito dinâmica, mas não se espera mais do que seis meses para operar uma catarata. E o que a gente viu é que esse senhor não está registrado na regulação nossa, provavelmente por um déficit da própria regulação da cidade em que ele estava", apontou.

A solução, explica, é inseri-lo na fila, mas, primeiro, o aposentado precisa passar por uma nova consulta para que, depois, seja chamado para a cirurgia.

Nelci, que vive em Viana atualmente, diz que, quando solicitou a cirurgia, era morador da Serra. A prefeitura foi procurada pela TV Gazeta e informou que solicitou, na segunda-feira (24), que fosse consultado com um oftalmologista especialista em catarata, o que foi confirmado, posteriormente, pelo aposentado.

A administração municipal negou, porém, que a espera seja de três anos e informou que ele teria passado por uma consulta em setembro do ano passado.