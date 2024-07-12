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Estrada perigosa

ES 060: moradores cobram mais sinalização e radares em rodovia de Anchieta

Trecho de aproximadamente 20 quilômetros que corta o município no litoral Sul capixaba é marcado por graves acidentes e atropelamentos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jul 2024 às 14:45

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 14:45

Alta velocidade e ultrapassagens indevidas. Essas são as reclamações dos moradores e comerciantes próximos da Rodovia do Sol, ES 060, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. Imprudências que, segundo eles, resultam em acidentes há anos.
No início do mês, dois acidentes aconteceram em menos 24 horas. No último dia 2 no bairro Ponta dos Castelhanos, um ônibus acabou atingindo uma ciclista que estava no acostamento e foi atravessar. No outro dia, um motociclista de 28 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro.
O empresário Roberto Carlos Mantovaneli conta que está cansado de ver batidas no trecho e até protocolou um pedido de intervenção, como sinalização e radares, junto ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER) em Vitória. “É muito triste porque a gente vê pessoas se acidentando direto e pensamos quando vamos ter uma solução para isso”, disse Mantovaneli em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.
Morador protocolou pedido de intervenção na via junto ao DER
Morador protocolou pedido de intervenção na ES 060 junto ao DER Crédito: Luiz Gonçalves
O trecho em que os acidentes acontecem compreende vários bairros populosos. Atravessar é um desafio. A funcionária pública Beatriz Forsch afirma que atropelamentos graves acontecem na região há décadas. “Eu moro em Anchieta há 17 anos e temos moradores aqui há mais de 25 anos e relatam que o problema é o mesmo, sempre houve atropelamentos de animais e acidentes gravíssimos”, alerta a moradora.
Imprudencia na RODOVIA DO sIL
Na ES 060, a imprudência dos motoristas também é uma constante no trecho em Anchieta Crédito: Luiz Gonçalves

Outro lado

Procurado, o DER explicou que a Rodovia ES 060 tem extensão total de 214,1 quilômetros e dentro do município de Anchieta, possui 19,6 km. O órgão informou que os radares estão sendo substituídos e vão ser instalados nos mesmos pontos e que não há solicitação formalizada para novos estudos de instalação de equipamentos. O órgão orientou ainda a população a trafegar com prudência em rodovias estaduais.
Sobre o pedido protocolado pelo morador Roberto Carlos Mantovaneli, o DER respondeu que ele foi encerrado em abril e o mais viável foi reforçar a sinalização vertical e horizontal, entre Piúma e Guarapari, sendo que o serviço já foi executado.

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