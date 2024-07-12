ES 060: moradores cobram mais sinalização e radares em rodovia de Anchieta

Alta velocidade e ultrapassagens indevidas. Essas são as reclamações dos moradores e comerciantes próximos da Rodovia do Sol, ES 060, em Anchieta , no litoral Sul do Espírito Santo. Imprudências que, segundo eles, resultam em acidentes há anos.

O empresário Roberto Carlos Mantovaneli conta que está cansado de ver batidas no trecho e até protocolou um pedido de intervenção, como sinalização e radares, junto ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER) em Vitória. “É muito triste porque a gente vê pessoas se acidentando direto e pensamos quando vamos ter uma solução para isso”, disse Mantovaneli em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.

Morador protocolou pedido de intervenção na ES 060 junto ao DER Crédito: Luiz Gonçalves

O trecho em que os acidentes acontecem compreende vários bairros populosos. Atravessar é um desafio. A funcionária pública Beatriz Forsch afirma que atropelamentos graves acontecem na região há décadas. “Eu moro em Anchieta há 17 anos e temos moradores aqui há mais de 25 anos e relatam que o problema é o mesmo, sempre houve atropelamentos de animais e acidentes gravíssimos”, alerta a moradora.

Na ES 060, a imprudência dos motoristas também é uma constante no trecho em Anchieta Crédito: Luiz Gonçalves

Outro lado

Procurado, o DER explicou que a Rodovia ES 060 tem extensão total de 214,1 quilômetros e dentro do município de Anchieta, possui 19,6 km. O órgão informou que os radares estão sendo substituídos e vão ser instalados nos mesmos pontos e que não há solicitação formalizada para novos estudos de instalação de equipamentos. O órgão orientou ainda a população a trafegar com prudência em rodovias estaduais.