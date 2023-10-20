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Amor e dedicação

Aposentada de 85 anos aprende a ler e escrever com a filha em Linhares

Dona Thereza resolveu encarar o desafio da alfabetização após sofrer um AVC; aulas são ministradas pela filha Penha, que é professora aposentada
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

20 out 2023 às 07:02

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 07:02

Você já pensou em apender a ler e escrever depois dos 80 anos? Esse é o caso da Thereza Queiros, a Dona Thereza, uma moradora de Linhares, no Norte do Espírito Santo, que aos 85 anos resolveu encarar o desafio da alfabetização após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). As aulas são ministradas pela filha dela, Penha Queiros, que é professora aposentada. 
Penha trabalhou por 28 anos na área da educação e atualmente, nas horas vagas, alfabetiza Dona Thereza. À reportagem da TV Gazeta Norte, a professora aposentada não escondeu a emoção em ensinar a mãe a ler e escrever. 
"Para mim está sendo uma terapia. Eu me emociono a cada letrinha que ela aprende, a cada vez que ela fala uma palavra inteira. Também está sendo uma oportunidade de ficar mais tempo com ela"
Penha Queiros - Professora aposentada, filha de Dona Thereza
Mãe de 11 filhos, Dona Thereza não teve a oportunidade de estudar durante a infância. Depois de casada, ela chegou a frequentar a escola por um tempo, mas foi impedida pelo marido de continuar os estudos.
Atualmente, Dona Thereza está na fase inicial da alfabetização, mas a expectativa da família é de que logo ela já esteja escrevendo. 
"A vida é movimento e eu não quero ficar parada. Fiz muito trabalho social para fora e queria fazer alguma coisa dentro da família. Acolher minha mãe agora é um agradecimento eterno ao Criador", finalizou a filha Penha. 

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