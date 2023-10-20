Aposentada de 85 anos aprende a ler e escrever com a filha em Linhares

Você já pensou em apender a ler e escrever depois dos 80 anos? Esse é o caso da Thereza Queiros, a Dona Thereza, uma moradora de Linhares , no Norte do Espírito Santo, que aos 85 anos resolveu encarar o desafio da alfabetização após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). As aulas são ministradas pela filha dela, Penha Queiros, que é professora aposentada.

Penha trabalhou por 28 anos na área da educação e atualmente, nas horas vagas, alfabetiza Dona Thereza. À reportagem da TV Gazeta Norte, a professora aposentada não escondeu a emoção em ensinar a mãe a ler e escrever.

"Para mim está sendo uma terapia. Eu me emociono a cada letrinha que ela aprende, a cada vez que ela fala uma palavra inteira. Também está sendo uma oportunidade de ficar mais tempo com ela" Penha Queiros - Professora aposentada, filha de Dona Thereza

Mãe de 11 filhos, Dona Thereza não teve a oportunidade de estudar durante a infância. Depois de casada, ela chegou a frequentar a escola por um tempo, mas foi impedida pelo marido de continuar os estudos.

Atualmente, Dona Thereza está na fase inicial da alfabetização, mas a expectativa da família é de que logo ela já esteja escrevendo.