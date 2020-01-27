Recuperação da economia ainda não passa de uma onda de ilusão e ideologia

Desemprego no Brasil ainda é preocupante Crédito: Reprodução/Folha de S.Paulo

Uma matéria publicada no dia 13 de janeiro na Rádio França Internacional (RFI) traz como destaque uma página do jornal francês "Le Monde" sobre a economia brasileira. A matéria lança dúvidas sobre a recuperação brasileira da crise na qual a economia está mergulhada desde 2015. O tema divide os analistas, porém, é fato que o avanço da precarização do mercado de trabalho levanta preocupações adicionais. Segundo o IBGE, a desigualdade de renda, medida pelo índice de Gini, cresceu desde 2016 no Brasil.

De acordo com a matéria, Le Monde questiona: “As Bolsonomics – o nome dado às medidas econômicas adotadas pelo executivo – são eficazes?” Dificilmente se pode negar que tais medidas representam o aprofundamento das políticas neoliberais seguidas no governo anterior, de Michel Temer.

A divisão das opiniões sobre a real eficácia das mesmas é nítida entre as correntes do pensamento econômico e essas diferenças se explicitam no campo do jogo político. Como diria John M. Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos.

A centro-direita brasileira, que se autodenominou de centro democrático, compreende que essas medidas econômicas são “boas”, porém, ela critica a retórica do governo e os seus posicionamentos relativos ao meio ambiente e à cultura, por exemplo. Muitos dos seus experientes integrantes cerraram fileiras em torno de um famoso e popular apresentador de programa de auditório, que não possui a qualificação política necessária para postular a Presidência da República.

Afinal, qual é a real distância estrutural do ponto de vista do projeto econômico e social desse movimento em relação ao modelo neoliberal implementado na ditadura do general Pinochet, no Chile , cuja redemocratização foi tutelada pelo ditador, pelas Forças Armadas e o poder econômico privilegiado na ditadura?

Desindustrializado precocemente, o Brasil enfrenta grandes desafios para modernizar a sua estrutura produtiva, que é de baixa complexidade econômica e que possui características intrínsecas de extrema concentração de renda. “Muitos investidores relutam em investir no Brasil do altamente imprevisível Bolsonaro”, diz Le Monde.

A pobreza extrema atinge 13,5 milhões de cidadãos, que sobrevivem com menos de R$ 145 por mês. O projeto ideológico ultraliberal em curso não oferece luz no fim do túnel e já são escutados ruídos de que a democracia o atrapalha.

Conforme aponta a matéria, “a desaceleração global poderá pesar bastante sobre a economia brasileira. De Brasília, observamos com ansiedade a guerra comercial sino-americana (os dois primeiros parceiros comerciais do país), mas também um possível confronto militar no Oriente Médio que provavelmente aumentará perigosamente o preço do petróleo”.

O Brasil vem vivendo um processo de rebaixamento das expectativas nos últimos anos. Nesse sentido, em um ano eleitoral, de disputas municipais, tal fato poderá reforçar a onda populista de extrema-direita entre nós. Afinal, não convém olvidar que essa onda populista global deriva do aprofundamento das políticas neoliberais em diversos países, com características diferenciadas, conforme vem apontando o professor Dani Rodrik, da Universidade de Harvard.

Segundo pondera o acadêmico, em artigo recente no site "Project Syndicate", há “um conjunto específico de ideias econômicas que privilegiam o mercado livre, juntamente com uma obsessão por indicadores materiais como produtividade agregada e PIB, que alimentaram uma epidemia de suicídio, overdose de drogas e alcoolismo entre a classe trabalhadora norte-americana. O capitalismo não está mais cumprindo suas promessas, e a economia é, no mínimo, cúmplice”.

No Brasil, o apoio organizado para festejar a “recuperação” vem se processando como ilusão e ideologia. A alternativa "centrista" em gestação, por sua vez, propõe publicamente, até o momento, a mesma linha básica de aprofundamento do neoliberalismo, algo que na Primeira República (1889-1930), oligárquica e antissocial, tinha o respaldo ideológico do darwinismo social.