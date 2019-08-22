'Sessentões' invadem o mercado de trabalho no Espírito Santo

O aumento da longevidade e a necessidade de ampliar a renda na terceira idade têm feito idosos prolongarem a atuação no mercado de trabalho. Essa participação pode aumentar ainda mais com a alteração da reforma da Previdência, que vai fazer com que as pessoas precisem trabalhar mais tempo para se aposentar.

Algumas empresas, aliás, têm preferido contratar os mais velhos para aproveitar a experiência e a qualificação que eles têm por causa das dificuldades de achar jovens com as mesmas características profissionais.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o número de pessoas acima de 60 anos na força de trabalho capixaba têm crescido tanto em números totais quanto percentuais em relação à força de trabalho.

No primeiro trimestre deste ano eram 157 mil trabalhadores acima de 60 anos em atividade no Espírito Santo, 8,36% de um total de 1.878.000 trabalhadores no Estado, conforme mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) trimestral.

No quarto trimestre de 2013, por exemplo, eram 97 mil pessoas acima de 60 anos no mercado de trabalho, 5,38% do total.

A palavra que move o mercado é resultado. Quanto mais tempo de mercado, teoricamente, mais chance o profissional tem de ter se qualificado, disse a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, justificando o aumento de pessoas com idade mais avançada nos postos de trabalho.

Dentre as áreas que mais contratam esses profissionais estão os setores de serviços e o varejo, em geral, já que os mais velhos são bem vistos para trabalhar com atendimento. Há também um nível mais qualificado de especialistas, sobretudo engenheiros, que têm um bom mercado em trabalhos com tempo predeterminado em contrato e consultorias, acrescentou.

Carla Carvalho, assessora de Carreira da Catho, destaca os cargos de gestão ocupados por empregados que estão na faixa etária dos 60 anos. É possível afirmar que os anos de experiência são bastante valorizados por algumas empresas e isso faz com que muitas delas procurem profissionais com mais idade para ocupar, principalmente, cargos de gestão. O comprometimento e a habilidade para lidar melhor com frustrações, por exemplo, são pontos muito valorizados em colaboradores mais experientes, avaliou.

Vale ressaltar também que o idoso de hoje mudou. Em decorrência do aumento da expectativa de vida, eles continuam ativos e com disposição para trabalhar, seja pela questão financeira ou porque querem ter uma ocupação fixa, completou a assessora de Carreira.

Qualificação

A situação do mercado, porém, não absorve todas as pessoas com esse perfil. Para que a contratação seja algo possível, os especialistas sugerem que os interessados continuem se capacitando e que dediquem um tempo para entender as novas tecnologias.

A dica de ouro é continuar se especializando. Manter-se atualizado técnica e comportamentalmente vai permitir que continue sendo contributivo no ambiente em que estiver inserido. Outra questão importante é a sua autoimagem. Estar aposentado ou ser mais velho não o desqualifica para concorrer a nenhuma vaga, mas, a sua energia e comportamentos, sim. Ver-se como alguém que realmente pode contribuir, destacou Martha.

O profissional pode se preparar tendo em mente que tudo se modifica rapidamente quando falamos sobre áreas, tecnologias, processos e mercado de trabalho, e que ele terá que se manter ligado nessas mudanças. Um profissional que se atualiza possui uma boa adaptabilidade e se mostra flexível e aberto ao novo, com toda certeza, terá mais chances de voltar ao mercado, completou Carla.

"Ainda tenho muito a ensinar", diz educadora de 72 anos

Quem vê a vitalidade de Maria da Penha Rodrigues Britto pode ter dificuldades de acreditar que ela tem 72 anos e tantas experiências na área da Educação. Logo aos 20 anos, Penha, como gosta de ser chamada, começou a dar aulas, substituindo professoras em Aracruz, Norte do Estado. Hoje, 52 anos depois, a educadora diz que está longe de parar e que vai começar um novo curso: neurociência.

Acho que tenho uma missão. Acredito naquilo que faço e gosto de contar minhas histórias. Gosto de inovar, de estar atualizada. Parar, nem pensar. Ainda tenho muito a ensinar, conta Penha que também deu aula para índios no município de Aracruz e fez mestrado em Cuba.

O começo tão precoce fez com que Penha vivesse uma situação inusitada: foi colega de trabalho de sua mãe. Foi uma época muito curiosa. Minha mãe dando aula e eu também. E ela sempre foi um espelho. Me ensinou várias estratégias para que eu usasse na sala de aula, lembra agradecida.

Aos 72 anos, Maria da Penha Rodrigues Britto ainda dá aula: "Acho que tenho uma missão. Acredito naquilo que faço e gosto de contar minhas histórias. Gosto de inovar, de estar atualizada. Parar, nem pensar" Crédito: Bernardo Coutinho

O tempo passou e Penha veio para Vitória, onde trabalhou com a alfabetização de adultos, e investiu suas economias na abertura de uma escola: a Primavera-Nobel, da qual se desligou após a morte do marido, há 10 anos.

Depois que fiquei viúva parei para olhar mais para minha família, mas o período que tive minha escola foi muito bom. Hoje vejo ex-alunos que são médicos, advogados, veterinários. Sempre que encontro com eles, ninguém reclama. São só elogios, recorda a ex-diretora.

Um dos ex-alunos seguiu seu rumo pelo caminho da educação e convidou Penha para ser coordenadora da escola que ele havia aberto. O aluno em questão é Frank Barcelos, proprietário da Escola Canadense em Vitória e Vila Velha. Países como Canadá e Finlândia valorizam muito os professores e suas experiências, coisa que o Brasil ainda não faz. Contratei a Penha por conhecer a experiência dela e ela nos ajudou muito, disse Frank.

O proprietário da escola disse ainda que utiliza o trabalho de outros aposentados para fazer o controle de qualidade da escola e o treinamento de funcionários.

Fiquei praticamente três anos com o Frank. Na escola trabalhei com jovens de 23 a 30 anos e foi uma troca muito boa. Elas me ensinavam as tecnologias e eu passava minhas experiências. Fizemos um belo trabalho e sei que aprendi tanto quanto ensinei, lembra.

Sei que ainda tenho dificuldades. Para mim, a tecnologia é meio complicada. Muitas inovações foram feitas, mas a empatia, o amor, a dedicação e o respeito não mudam. É só a gente conseguir se reinventar um pouquinho que tudo dá certo, fala Penha entusiasmada ao contar que pensa em se tornar também consultora.

Reforma vai ampliar vida profissional

Se nos últimos anos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já registrou um crescimento de profissionais da terceira idade no mercado de trabalho, nos próximos anos o aumento deve ser ainda maior. Isso porque, com a reforma da Previdência, as pessoas deverão trabalhar mais tempo para se aposentar  a idade mínima para homens ficou estabelecida em 65 anos e 62 para as mulheres.

Além da questão da idade mínima, há também um mínimo de 40 anos de contribuição para os homens e 35 anos para mulheres para que os aposentados possam receber 100% do benefício.

Para o contador e professor de Direito da Faculdade Católica de Vitória Renato Ferron, por conta dessas mudanças, quem já atingiu os requisitos para se aposentar deve fazer o pedido do benefício o quanto antes. Se a pessoa não fizer o pedido agora, pode ter a renda diminuída, pode ter que trabalhar por mais tempo. Então, ainda que siga trabalhando, é interessante garantir o benefício, explicou.

Ferron destacou ainda que muitos dos aposentados precisam continuar trabalhando por entrar numa fase de perda de receitas e benefícios (redução do salário, perda de auxílio-alimentação, plano de saúde, entre outros), e aumento das despesas (com remédios e para repor os benefícios perdidos). Ele lembrou ainda que muitos que precisam trabalhar recorrem ao mercado informal.

Para equilibrar essa conta, é muito importante que as pessoas façam uma poupança ou invistam numa previdência privada. Assim, quando chegar o momento, o idoso poderá contar com o benefício do INSS e com o dinheiro economizado. Assim, não precisará seguir no mercado, orientou.

Prós e possíveis contras para contratar idosos

Prós

Maturidade para lidar com situações diversas, pela experiência adquirida ao longo da vida e de outros empregos.

Resiliência para lidar com as questões do mundo atual, já que passaram por várias crises ao longo dos anos.

Idosos com mais de 65 anos têm direito a transporte gratuito e não precisam de passagem.

Contras

Podem apresentar perda de energia e entusiasmo, já que a idade influência nessas questões.

Mudanças podem não ser bem recebidas e fazer com que a pessoa se feche, atrapalhando o rendimento do grupo.