Receita Estadual vai fazer pente-fino contra fraudes de MEIs

Alguns contribuintes do ES declaram faturamento menor do que realmente arrecadam Crédito: shutterstock

A Receita Estadual vai realizar no primeiro semestre deste ano um pente-fino contra fraudes entre pessoas que se declaram microempreendedores individuais (MEIs), mas não se enquadram na modalidade.

O objetivo, segundo o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, é “combater o mau uso desse importante instrumento de regularização e formalização”.

O MEI é o profissional que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Uma das condições para fazer parte dessa categoria é a pessoa ter um faturamento de no máximo R$ 81 mil por ano.

Acontece que a Fazenda estadual já identificou empresas que se declaram como microempreendedores individuais, mas faturam R$ 200 mil por mês. Outra irregularidade que já está na mira do Fisco é o caso de contribuintes que têm mais de 10 MEIs, mas funcionam como uma única empresa.

"Há quem faça isso para dividir o faturamento e pagar menos impostos. Mas nós estamos atentos. Com o uso da tecnologia e o cruzamento de dados, como de cartões de crédito, vamos combater esses desvios" Rogelio Pegoretti - Secretário de Estado da Fazenda