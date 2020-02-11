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Cerco do Fisco

Receita Estadual vai fazer pente-fino contra fraudes de MEIs

Secretaria da Fazenda já identificou casos de microempreendedores individuais (MEIs) que faturam muito acima do permitido pela legislação

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

11 fev 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Alguns contribuintes do ES declaram faturamento menor do que realmente arrecadam Crédito: shutterstock
A Receita Estadual vai realizar no primeiro semestre deste ano um pente-fino contra fraudes entre pessoas que se declaram microempreendedores individuais (MEIs), mas não se enquadram na modalidade.
O objetivo, segundo o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, é “combater o mau uso desse importante instrumento de regularização e formalização”.
O MEI é o profissional que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Uma das condições para fazer parte dessa categoria é a pessoa ter um faturamento de no máximo R$ 81 mil por ano.
Acontece que a Fazenda estadual já identificou empresas que se declaram como microempreendedores individuais, mas faturam R$ 200 mil por mês. Outra irregularidade que já está na mira do Fisco é o caso de contribuintes que têm mais de 10 MEIs, mas funcionam como uma única empresa. 
"Há quem faça isso para dividir o faturamento e pagar menos impostos. Mas nós estamos atentos. Com o uso da tecnologia e o cruzamento de dados, como de cartões de crédito, vamos combater esses desvios"
Rogelio Pegoretti - Secretário de Estado da Fazenda
Atualmente, o Espírito Santo tem mais de 246 mil MEIs cadastrados, segundo dados do Portal do Empreendedor.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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