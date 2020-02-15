Recauchutada, Monique Evans elogia Carnaval de Vitória em camarote LGBT

A mãe de Bárbara Evans
, que recentemente se submeteu a uma harmonização facial com botox
, preenchimentos e fios de PDO em Vitória, opina que a Andaraí foi a mais bonita da noite do Grupo A, nesta sexta (14), mas avalia que a festa como um todo está incrível.
“Primeira vez aqui e eu estou adorando. Adorei essa escola que desfilou agora (Andaraí). Muito melhor que as outras. Vou torcer para ela”, dispara, em bate-papo com a coluna.
Monique ainda completa: “Ela (a Andaraí) arrasou. Roupas lindas, mulheres lindas... Para o Grupo de Acesso está incrível. Só fico hoje, não vou ver os desfiles de amanhã (sábado). Vou embora agora de madrugada”.
Monique usou as redes sociais, ainda nesta semana, para esclarecer que só preencheu os lábios. Na internet, alguns seguidores apontaram que suas maçãs do rosto estavam mais volumosas, no entanto a bonita negou o uso de preenchedores em outras áreas do rosto. “Foram só os fios (de PDO)”, esclareceu.