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Pedro Permuy

Recauchutada, Monique Evans elogia Carnaval de Vitória em camarote LGBT

Monique Evans curtiu o carnaval capixaba ao lado da namorada, a DJ Cacá Werneck, e ainda entregou para a coluna qual escola ela quer que suba para o Grupo Especial; veja fotos

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 12:35

Públicado em 

15 fev 2020 às 12:35
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Carnaval de Vitória 2020: Monique Evans Crédito: Pedro Permuy
Depois de Rita Cadillac surgir seminua desfilando com uma cobra pela Chega Mais, no Carnaval de VitóriaMonique Evans também decidiu dar o ar da graça na folia capixaba ao lado da namorada, a DJ Cacá Werneck. As duas curtiram os agitos direto do primeiro camarote LGBT do Sambão, o Zoe, logo à frente da concentração.
Carnaval de Vitória 2020: Monique Evans e a namorada, Cacá Werneck Crédito: Pedro Permuy
A mãe de Bárbara Evans, que recentemente se submeteu a uma harmonização facial com botox, preenchimentos e fios de PDO em Vitória, opina que a Andaraí foi a mais bonita da noite do Grupo A, nesta sexta (14), mas avalia que a festa como um todo está incrível.
“Primeira vez aqui e eu estou adorando. Adorei essa escola que desfilou agora (Andaraí). Muito melhor que as outras. Vou torcer para ela”, dispara, em bate-papo com a coluna.
Monique ainda completa: “Ela (a Andaraí) arrasou. Roupas lindas, mulheres lindas... Para o Grupo de Acesso está incrível. Só fico hoje, não vou ver os desfiles de amanhã (sábado). Vou embora agora de madrugada”.
Carnaval de Vitória 2020: Monique Evans, Cacá Werneck, Maicon Rive, Mariana Laranja e Cacaw Wandekoken Crédito: Pedro Permuy

MONIQUE EVANS E A HAMORNIZAÇÃO FACIAL

No início da semana, a coluna noticiou que estavam comparando Monique até à própria filha depois de ela se submeter a uma harmonização facial. A loira adorou saber do que a web estava falando a respeito da aparência e aproveitou para reiterar: “Foi a primeira vez que fiz um procedimento estético. Minha cara era daquele jeito mesmo, não passava nem creme. Mas agora não vou deixar cair mais (risos)”.
Carnaval de Vitória 2020: Monique Evans Crédito: Pedro Permuy
Monique usou as redes sociais, ainda nesta semana, para esclarecer que só preencheu os lábios. Na internet, alguns seguidores apontaram que suas maçãs do rosto estavam mais volumosas, no entanto a bonita negou o uso de preenchedores em outras áreas do rosto. “Foram só os fios (de PDO)”, esclareceu.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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