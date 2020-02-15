Recauchutada, Monique Evans elogia Carnaval de Vitória em camarote LGBT

Carnaval de Vitória 2020: Monique Evans Crédito: Pedro Permuy

Carnaval de Vitória 2020: Monique Evans e a namorada, Cacá Werneck Crédito: Pedro Permuy

A mãe de Bárbara Evans , que recentemente se submeteu a uma harmonização facial com botox , preenchimentos e fios de PDO em Vitória, opina que a Andaraí foi a mais bonita da noite do Grupo A, nesta sexta (14), mas avalia que a festa como um todo está incrível.

“Primeira vez aqui e eu estou adorando. Adorei essa escola que desfilou agora (Andaraí). Muito melhor que as outras. Vou torcer para ela”, dispara, em bate-papo com a coluna.

Monique ainda completa: “Ela (a Andaraí) arrasou. Roupas lindas, mulheres lindas... Para o Grupo de Acesso está incrível. Só fico hoje, não vou ver os desfiles de amanhã (sábado). Vou embora agora de madrugada”.

Carnaval de Vitória 2020: Monique Evans, Cacá Werneck, Maicon Rive, Mariana Laranja e Cacaw Wandekoken Crédito: Pedro Permuy

MONIQUE EVANS E A HAMORNIZAÇÃO FACIAL

No início da semana, a coluna noticiou que estavam comparando Monique até à própria filha depois de ela se submeter a uma harmonização facial . A loira adorou saber do que a web estava falando a respeito da aparência e aproveitou para reiterar: “Foi a primeira vez que fiz um procedimento estético. Minha cara era daquele jeito mesmo, não passava nem creme. Mas agora não vou deixar cair mais (risos)”.

Carnaval de Vitória 2020: Monique Evans Crédito: Pedro Permuy