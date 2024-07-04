Saiba quais atitudes têm força para atrair consumidor

Marcas autênticas se destacam perante o público consumidor Crédito: Freepik

Assim como as pessoas, as marcas também têm atitudes. E é através da conduta e do posicionamento delas que se dá a conexão com o público consumidor. Atrair esse cliente vai além da oferta de produtos e serviços de qualidade. É preciso ser e mostrar que é.

“Uma marca deve, antes de mais nada, ter autenticidade. Desde o discurso até a prática, com transparência e relevância. É isso que vai permitir um engajamento com a comunidade, levar a marca a agir ativamente por meio de iniciativas relevantes para seu público e não apenas de forma transacional”, comenta Marla Oliveira, diretora de Negócios da agência Ampla.

Outra forma de uma marca se tornar atraente é por meio da personalização da experiência do cliente.

"É importante promover momentos memoráveis, com inovação e criatividade, sempre focando a excelência do atendimento ao cliente. É essa relação e conexão que garantem a atração" Marla Oliveira - Diretora de Negócios da agência Ampla

Marla Oliveira sustenta que aprender a ouvir, ter a curiosidade de entender o comportamento e necessidades do seu cliente também são caminhos para inovar e entregar valor.

“Além disso, oferecer valor adicional, por meio de benefícios, exclusividade, atualização de produtos, manter-se necessário e relevante. E isso só é possível com um canal de mão dupla com o cliente, complementa.

Também para a publicitária Carol Dardengo, diretora-executiva da agência C3, a autenticidade é uma atitude imprescindível para as marcas.

“Em um mundo com tantas informações e dispersão da atenção, acreditamos que a principal característica de uma marca de sucesso é a autenticidade, comunicar com transparência e ser consistente, o que traz confiança e credibilidade.”

Essa essência é capaz de manter a marca sintonizada com as necessidades e interesses do seu público-alvo, buscando novas maneiras de surpreender por meio da inovação, da responsabilidade social e ambiental e do envolvimento com a sociedade.

A humanização é outra característica destacada por profissionais da publicidade. “As marcas precisam ser transparentes na comunicação, deixar bem claro quais são os seus valores e propósitos. Mostrar os seus bastidores, humanizar, apresentar quem está por trás. Existem pessoas atrás da marca”, lembra a executiva de contas da agência Leaf, Flávia Dutra.

Ela acrescenta que a sensação de proximidade e facilidade no contato é muito importante para um bom relacionamento entre marca e consumidor.

Diretor da Tema Propaganda, Vinicius Vianna Sugui avalia que, hoje, a qualidade dos produtos é muito equivalente. Então, os clientes têm buscado marcas com diferencial, com preocupação social e ambiental, que se façam mais presentes na vida dos consumidores e que não seja só uma relação de consumo.

"A propaganda é muito importante. Mas as marcas precisam estar mais próximas do consumidor, por meio de atitudes que estreitam a relação com o seu público. Não é ter o foco somente na venda, mas no relacionamento com o cliente" Vinicius Vianna Sugui - Diretor da Tema Propaganda

Mayara Junquilho, diretora de Operações da agência ebrand, diz que para atrair o consumidor atual, que tem livre acesso à informação, as marcas têm de ser verdadeiras e autênticas em seu propósito. Vai muito além de assegurar a qualidade de produtos ou serviços.

“Hoje em dia, tudo o que fazemos na publicidade nos fornece dados valiosos sobre o comportamento do consumidor, e temos várias ferramentas para nos auxiliar a compilar e analisar esses dados. Mais importante do que ter acesso a todos esses, é saber o que se quer enxergar com eles, fazer as perguntas certas.”

Na avaliação de Mayara, conquistar um novo cliente, por vezes, pode parecer fácil. O desafio das marcas é se manter relevante o suficiente para fidelizar esse consumidor.

"E essa fidelização vai muito além da experiência que esse cliente tem em todas as etapas do processo de compra. Principalmente, ter um pós-venda de qualidade e honesto, estar aberto a ouvir e tratar de forma real os feedbacks recebidos" Mayara Junquilho - Diretora de Operações da agência ebrand

O publicitário Samuel Paganoto, sócio-diretor da Cabana Publicidade, destaca que existe um tripé importante de atração baseado no que a marca é, no que ela faz e no que ela fala.

“Se o consumidor tem a percepção dessa coerência, naturalmente se sente atraído, e as chances de consumo dos seus produtos ou serviços são grandes.”

Assim, em sua avaliação, uma gestão de marca bem feita tende a mantê-la constantemente relevante, o que reflete em seus produtos e serviços.

"Este trabalho envolve, dentre tantos movimentos, que a marca esteja atenta à constante inovação e busque liderar as mudanças em seu segmento de atuação" Samuel Paganoto - Sócio-diretor da Cabana Publicidade

Experiências imersivas despontam como tendência

Aliar inteligência artificial à inteligência natural tem estado cada vez mais a serviço do poder de ampliação do alcance das marcas. Proporcionar experiências imersivas aos consumidores, como a realidade aumentada, tem sido uma ferramenta utilizada também no mercado publicitário. E a tendência, segundo os profissionais da área, é desenvolver experiências mais personalizadas.

Os hábitos de consumo não param de mudar. Isso é fato. Seja nas mudanças sociais, seja no uso das novas tecnologias. “Precisamos ter em mente que, a cada dia, o consumidor se torna mais exigente, criterioso e muito bem informado. Tem em suas mãos a facilidade de pesquisar e buscar a informação de que precisa. E só cresce o sentimento do poder de compra e a importância de ser valorizado”, comenta Flávia Dutra, executiva de contas na agência Leaf.

Ela acrescenta que é necessário valorizar o consumidor com ações cada vez mais personalizadas.

"A cada dia surge uma nova mídia ou mesmo um novo formato. É preciso explorar e avaliar qual a mídia correta utilizar. A marca precisa estar no lugar certo, na hora certa, com a comunicação correta" Flávia Dutra - Executiva de contas na agência Leaf

A publicitária Carol Dardengo, diretora-executiva da agência C3, também destaca a necessidade de proporcionar experiências positivas para o consumidor.

“Neste mundo de constante movimento e acesso instantâneo à informação, manter-se atualizado exige flexibilidade e recursos. Para se destacar nesse cenário, as marcas precisam manter um discurso consistente, ter agilidade nas ações, abraçar a abordagem omnicanal, garantindo uma unidade de comunicação independentemente do canal utilizado.”

É importante também o alinhamento de propósito e valores conectados com as necessidades de uma sociedade contemporânea, reforça Samuel Paganoto, sócio-diretor da Cabana Publicidade. “Eles são fundamentais para que a marca fale de forma significativa com o seu público”.

E por falar em tendências, Marla Oliveira, da agência Ampla, avalia que o e-commerce e as compras on-line nem podem ser considerados novidades. “Isso é plano básico de oportunidade para expansão e manutenção do atendimento ao cliente.”

Mas a diretora de Negócios lembra que o desenvolvimento de experiências, produtos e serviços com uso de inteligência artificial é uma tendência, assim como o posicionamento responsável sobre conscientização ambiental e social. “Fazer algo para o ambiente, o entorno, para a sociedade, é a maior tendência e, eu diria, uma necessidade contínua, um assunto que nunca pode descolar das pautas das marcas.”

Nesse contexto, a análise de dados é a chave para entender o comportamento do consumidor, pontua Vinicius Sugui.

“Pois, é por meio dos insights fornecidos por esses dados, que marcas e agências conseguem ajustar e traçar estratégias de comunicação mais eficientes e personalizadas, conforme os anseios e as tendências dos consumidores. Consequentemente, gerando melhores resultados para as marcas e uma melhor experiência de consumo.”

Carol Dardengo, da C3, reforça esse entendimento.

"Em um mundo com tantas ofertas, o cliente deve ser o centro das atenções. Trabalhar diariamente para superar suas expectativas, construindo um relacionamento sólido e transparente. É preciso personalizar a experiência do cliente com base em seus dados e preferências" Carol Dardengo - Diretora-executiva da agência C3

A escuta ativa é atitude que deve ser desenvolvida pelas marcas Crédito: Freepik

5 atitudes que atraem o consumidor