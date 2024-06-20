Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento “Restaurantes"

Restaurante é categoria do Recall de Marcas Crédito: Shutterstock

Eles podem ser self-service ou a la carte, de frutos do mar, churrasco, comida capixaba, mineira, culinária italiana e cozinha oriental ou mexicana, assim como vegetariano, dentre tantas outras variações. Restaurante são o lugar ideal para um jantar romântico ou uma comemoração com a família e amigos. E há opções que valorizam todas as gastronomias, atendendo a todos os gostos e bolsos.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Outback A rede começou em 1989, em Fortaleza (CE) com o Dom Pastel, primeiro restaurante fundado por Afranio e Daniela Barreira. A unidade foi inspiração para o crescimento da rede Coco Bambu, que hoje está em vários Estados do Brasil, incluindo unidades em Vila Velha e Vitória. Especializado em frutos do mar, possui um variado cardápio, com a proposta de pratos bem servidos e mais acessíveis, em ambientes com decoração rústica e elegante. O Outback Steakhouse possui 152 restaurantes no Brasil e está presente em 61 cidades, 20 Estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo, e no Distrito Federal. No mundo, está em 23 países. O primeiro restaurante no Brasil foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer