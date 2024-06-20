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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Café"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:04

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:04

Cafés mais lembrados estão no Recall de Marcas A Gazeta
Cafés mais lembrados estão no Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Freepik
Quem resiste a um bom cafezinho? Presente no dia a dia dos brasileiros, o café também é muito importante para a economia capixaba, já que o Espírito Santo é um dos maiores produtores dos grãos. Hoje, há opções para todos os gostos, com produtos que buscam cada vez mais qualidade, para garantir o melhor sabor na xícara dos apreciadores da bebida.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Cafuso

O Cafuso é uma bebida forte e encorpada, produzida pela Realcafé, empresa inaugurada em 1971, em Viana, no Espírito Santo. A companhia estimulou o mercado capixaba de café robusta ou conilon, por ser a matéria-prima tanto do café solúvel quanto do torrado e moído. 

02

2º lugar - 3 Corações

 Fundada em 1970, a empresa nasceu como uma pequena torrefadora e distribuidora de café, localizada no município de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. A alta qualidade dos grãos e o sabor delicioso do café logo conquistaram a preferência dos mineiros e na década seguinte, em 1980, a marca recebeu investimentos e foi projetada nacionalmente. 

03

3º lugar - Número Um

O café é produzido pela Buaiz Alimentos, inaugurada em 1941 por Americo Buaiz. Todos os cafés Número Um possuem a certificação do Programa de Qualidade do Café (PQC), da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic).
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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