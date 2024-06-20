Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Café"

Cafés mais lembrados estão no Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Freepik

Quem resiste a um bom cafezinho? Presente no dia a dia dos brasileiros, o café também é muito importante para a economia capixaba, já que o Espírito Santo é um dos maiores produtores dos grãos. Hoje, há opções para todos os gostos, com produtos que buscam cada vez mais qualidade, para garantir o melhor sabor na xícara dos apreciadores da bebida.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Cafuso O Cafuso é uma bebida forte e encorpada, produzida pela Realcafé, empresa inaugurada em 1971, em Viana, no Espírito Santo. A companhia estimulou o mercado capixaba de café robusta ou conilon, por ser a matéria-prima tanto do café solúvel quanto do torrado e moído. 02 2º lugar - 3 Corações Fundada em 1970, a empresa nasceu como uma pequena torrefadora e distribuidora de café, localizada no município de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. A alta qualidade dos grãos e o sabor delicioso do café logo conquistaram a preferência dos mineiros e na década seguinte, em 1980, a marca recebeu investimentos e foi projetada nacionalmente. 03 3º lugar - Número Um O café é produzido pela Buaiz Alimentos, inaugurada em 1941 por Americo Buaiz. Todos os cafés Número Um possuem a certificação do Programa de Qualidade do Café (PQC), da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic).