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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: as campeãs no segmento "Leite, Manteiga, Queijo e Derivados"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas
Lara Rosado

Lara Rosado

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:11

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:11

Queijos e outros produtos derivados do leite têm marcas que estão na memória do consumidor
Queijos e outros produtos derivados do leite têm marcas que estão na memória do consumidor Crédito: Freepik
Leite, manteiga, queijo e outros derivados lácteos fazem parte do dia a dia dos capixabas, e há marcas locais e nacionais que estão na memória e no coração dos consumidores.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Selita

Tudo começou em 1938 com a entrega de leite de porta em porta, levado por uma carrocinha. No início, eram 25 cooperados de Cachoeiro de Itapemirim e de alguns municípios da região. Atualmente, o grupo contempla produtores do Sul e do Norte do Espírito Santo, além de Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro.

02

2º lugar - Qualy

A Capel era uma cooperativa sediada em Resplendor (MG) e, como os produtos estavam presente nos principais supermercados do Espírito Santo, a marca caiu no gosto do capixaba.
Inaugurada em 1991, a Qualy foi a primeira fábrica de margarinas na cidade de Paranaguá, no Paraná, no Sul do país. Atualmente, a QMIX é uma combinação exclusiva de vitaminas, selênio e ômega 3, que são essenciais para a saúde. É conhecida pelo sabor e cremosidade da margarina.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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