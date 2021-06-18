Recall de Marcas 2021: veja vencedoras no segmento "instituição particular de ensino superior"

Fazer o ensino superior em uma instituição com qualidade educacional pode ser o diferencial no currículo. Além disso, as experiências vividas, como aulas práticas em campo e laboratoriais, e a equipe pedagógica contribuem para a formação do aluno para além das exigências do mercado. No Espírito Santo, muitas instituições particulares se dedicam a garantir uma educação formal qualificada
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:
3º lugar - Multivix
A UVV é a primeira e única universidade particular do Espírito Santo. Sua história começa em abril de 1974, quando o professor Aly da Silva fundou a Sociedade Educacional do Espírito Santo (Sedes), atual mantenedora da instituição. Foram várias etapas, investindo na equipe, em estrutura e inovação para que, em dezembro de 2011, conquistasse a credencial de universidade.
A Faesa foi fundada em 1972 por Antário Alexandre Theodoro e Waldeth Nunes Theodoro. Inicialmente, ofertava apenas o curso de Administração, no centro de Vitória. Em 1976 a faculdade mudou-se para onde é a sua sede atual, na Ilha de Monte Belo, e já dispõe de mais de 30 cursos.
Apesar de não ser uma instituição particular, muitos entrevistados citaram a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) durante o Recall de Marcas, que é uma pesquisa espontânea. A instituição oferece cursos de graduação, mestrado e doutorado.
A Faculdade Multivix possui campi em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, além de diversos polos de Ensino a Distância (EAD). Está presente no mercado capixaba há 20 anos, destacando-se pela oferta de cursos nas quatro áreas do conhecimento: agrárias, humanas, saúde e exatas.