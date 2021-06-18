Recall de Marcas 2021: veja vencedoras no segmento "instituição particular de ensino superior"

Fazer o ensino superior em uma instituição com qualidade educacional pode ser o diferencial no currículo. Além disso, as experiências vividas, como aulas práticas em campo e laboratoriais, e a equipe pedagógica contribuem para a formação do aluno para além das exigências do mercado. No Espírito Santo, muitas instituições particulares se dedicam a garantir uma educação formal qualificada