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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: veja vencedoras no segmento "instituição particular de ensino superior"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:19

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:19

Instituição de ensino superior foram lembradas no Recall de Marcas Rede Gazeta
Instituições de ensino superior foram lembradas no Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Pixabay
Fazer o ensino superior em uma instituição com qualidade educacional pode ser o diferencial no currículo. Além disso, as experiências vividas, como aulas práticas em campo e laboratoriais, e a equipe pedagógica contribuem para a formação do aluno para além das exigências do mercado. No Espírito Santo, muitas instituições particulares se dedicam a garantir uma educação formal qualificada
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Multivix

A Faesa foi fundada em 1972 por Antário Alexandre Theodoro e Waldeth Nunes Theodoro. Inicialmente, ofertava apenas o curso de Administração, no centro de Vitória. Em 1976 a faculdade mudou-se para onde é a sua sede atual, na Ilha de Monte Belo, e já dispõe de mais de 30 cursos.
Apesar de não ser uma instituição particular, muitos entrevistados citaram a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) durante o Recall de Marcas, que é uma pesquisa espontânea. A instituição oferece cursos de graduação, mestrado e doutorado. 

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Recall de Marcas 2021: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

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