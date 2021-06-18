Recall de Marcas 2021: veja vencedora no segmento "loja de material elétrico"

Da fiação até os disjuntores, na hora de comprar material elétrico a palavra-chave é segurança. É essa garantia que os clientes buscam em lojas do setor, assim como qualidade de produtos e atendimento
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja vencedora do segmento no Recall de Marcas 2021:
1º lugar - Eletromil
A Eletromil Comercial atua no Espírito Santo desde 1984, com linha completa de material elétrico industrial, rural e comercial, com especialidade em condutores elétricos e painéis. De uma loja de materiais elétricos, a Eletromil transformou-se em um sólido grupo de empresas e dispõe de frota de caminhões próprios, para atender os clientes com agilidade.