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Recall de Marcas 2021: veja vencedora no segmento "loja de material elétrico"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:47

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:47

Lojas de material elétrico estão na memória do consumidor
Lojas de material elétrico está na memória do consumidor Crédito: Pixabay
Da fiação até os disjuntores, na hora de comprar material elétrico a palavra-chave é segurança. É essa garantia que os clientes buscam em lojas do setor, assim como qualidade de produtos e atendimento
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). 
Veja vencedora do segmento no Recall de Marcas 2021:

1º lugar - Eletromil

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