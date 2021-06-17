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Recall de Marcas 2021

Paixão pelo trabalho que passa de pai para filhos

Credibilidade no mercado, qualidade dos produtos, preço justo e atendimento diferenciado são a base do sucesso da família Eletromil

Publicado em 

17 jun 2021 às 01:12

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 01:12

Eletromil
Eletromil se transformou em um sólido grupo de empresas atuando em diversos segmentos Crédito: Eletromil/Divulgação
Quando se pensa em material elétrico industrial, comercial e rural, como não se lembrar da Eletromil? Tanto é que a empresa, que tem 37 anos de história, é primeiro lugar na categoria “Loja de Material Elétrico” na 29ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta.
Credibilidade no mercado, qualidade dos produtos, preço justo e atendimento diferenciado fazem dela uma marca de sucesso, como declarou o diretor André Flores, filho do proprietário, Joatham Flores, de 70 anos. “Contamos com uma equipe forte e experiente de vendedores, que estão sempre prontos e dispostos a entregar tudo que o cliente precisa. A eficiência sempre foi o nosso diferencial. A busca pela qualidade e, consequentemente, pela contínua liderança no mercado e pelo melhor serviço, é constante. É uma filosofia de vida no Grupo Eletromil.”
De uma loja de materiais elétricos, cuja matriz funciona na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, a Eletromil transformou-se em um sólido grupo de empresas, atuando nos segmentos de materiais elétricos, venda (Eletrotintas) e distribuição de tintas (Dismil), iluminação decorativa (Avanti) e metalurgia (Andaluz), composto por mais de 400 colaboradores.
Por falar em trabalhadores, o clima entre eles é de orgulho e alívio. Apesar da pandemia, André destacou que a empresa não fez sequer uma demissão, assegurando tranquilidade e motivação para a continuidade dos trabalhos.
“Continuamos trabalhando a todo vapor. Tínhamos estoque e tínhamos que atender ao reaquecimento do mercado de construção civil, já que muita gente optou por fazer obras em casa. Aprimoramos o trabalho on-line, por conta das restrições de funcionamento do comércio em certos períodos da pandemia, mas nosso foco sempre foi o atendimento presencial, que é nosso diferencial. Nós nos empenhamos em atender os clientes da melhor forma possível”, disse André, que é responsável pela gestão da Andaluz.
Outro diferencial é o negócio em família. Filha de seu Joatham, Aline Flores declarou que a grande paixão dele é a Eletromil. “Vejo como ele rejuvenesce. Continua ativo e operante nos negócios. Ele sabe de todo o processo. Saber que o gestor ainda está à frente da empresa é uma grande motivação para todos da equipe. Ele chega sempre disposto e feliz à loja, dando bom-dia, e conhece seus clientes pelo nome. É como se fosse um menino de 30 anos”, afirmou Aline.
Eletromil: Joatham Flores entre os filhos Aline e André
Joatham Flores entre os filhos Aline e André: sucesso nos negócios em família Crédito: Eletromil/Divulgação
Ela também acredita que a Eletromil é tradição por passar isso de geração por geração. “Temos a confiança e a credibilidade do nosso consumidor. A loja também é completa no que se refere a material elétrico. O cliente não precisa ir a outro local para procurar outro produto. Esse prêmio simboliza um trabalho de 37 anos no mercado, no qual a Eletromil se tornou referência. Creditamos esse resultado ao conjunto de valores da empresa”, ressaltou Aline, responsável pela Eletrotintas.
Para manter o negócio em evidência, os irmãos frisaram que a proposta é continuar com o atendimento personalizado e investir cada vez mais nas redes sociais para aumentar as vendas. “Também pretendemos continuar nossa parte de divulgação no esporte, por meio do time do Botafogo, que é uma parceria em nível nacional. Sempre buscamos nos aperfeiçoar e ampliar nossa performance de vendas”, finalizou Aline.

ESPECIALIDADES

Entre as especialidades da empresa, estão os condutores elétricos e painéis. Além disso, ela está localizada em uma área própria de 2.000 m², com mais 2.50 0m² de depósito. Além de vendedores experientes, o quadro conta com engenheiros e técnicos em elétrica para soluções rápidas, inclusive com atendimento “in loco” para montagem de painéis QGBT e outros, conforme projeto.

GRUPO

O Grupo Eletromil também agrega a Eletrotintas, com lojas em Vitória e Vila Velha, trabalhando com o sistema “self color” de mistura de tintas; a Dismil, distribuidora exclusiva Suvinil no Espírito Santo; a Avanti Iluminação, especializada em iluminação decorativa; e a Andaluz, uma das únicas fábricas de material elétrico do Estado.
O crescimento da Eletromil ultrapassou divisas e, hoje, conta com uma filial da loja de materiais elétricos em Bonsucesso, no Rio de Janeiro. 

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