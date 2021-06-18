Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "roupa infantil"

Na hora de escolher a marca de roupa para as crianças usarem, a primeira preocupação é com o conforto das peças. Qualidade do material, o processo de costura, a durabilidade do produto e estilo são muito importantes. Algumas empresas do Espírito Santo são nacionalmente conhecidas por reunirem esses requisitos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:
2º lugar - Pimpolho
A Balãozinho é uma marca capixaba de moda infantil com presença nacional que se preocupa com o conforto e bem-estar das crianças. Desde sua fundação, em 1980, a Balãozinho é produzida pela Monna.
Criada em 1964, a Marisol Vestuário S.A. é detentora da marca Lilica Ripilica, Tigor T. Tigre e Marisol. A empresa é gestora de marcas e possui canais de distribuição. Tem uma das maiores redes de franquias do segmento do vestuário infantil, atualmente com franquias espalhadas pelo Brasil.
A Pimpolho foi fundada em 1962. A produção inicial da empresa era de cinco sapatinhos diários, todos eles feitos na garagem da casa da família Brito. Somente em 1970, a fábrica foi inaugurada, em Vila Velha, onde até hoje segue instalada. Além dos calçados, a Pimpolho fabrica brinquedos para crianças de zero a três anos, o mesmo público dos calçados.