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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "plano de saúde"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:15

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:15

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de plano de saúde.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de plano de saúde. Crédito: Freepik
A opção das famílias por um plano de saúde é crescente no país. Muitas vezes o serviço está vinculado a uma atividade profissional, mas também há a modalidade individual ou familiar.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Cartão de Todos

A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes.
O Medsênior nasceu em junho de 2010, em Vitória, como um plano de saúde exclusivo para a terceira idade e com a missão de promover o envelhecimento saudável.
A história da empresa começa em 1981, quando foi montada a Clínica São Bernardo, em Colatina, com atendimentos em ortopedia e cardiologia. Quase 20 anos depois, em 1998, decidiu-se pela criação do plano de saúde para atender a população da região.
A ideia do Cartão de Todos surgiu em 1999, quando o presidente e fundador da empresa, Altair Vilar, estava na Alemanha em busca de uma maneira de melhorar a vida no meio industrial em que, na época, estava inserido. A primeira clínica, porém, só foi fundada em 2001.

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