Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "plano de saúde"

3º lugar - Cartão de Todos

A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes.

O Medsênior nasceu em junho de 2010, em Vitória, como um plano de saúde exclusivo para a terceira idade e com a missão de promover o envelhecimento saudável.

A história da empresa começa em 1981, quando foi montada a Clínica São Bernardo, em Colatina, com atendimentos em ortopedia e cardiologia. Quase 20 anos depois, em 1998, decidiu-se pela criação do plano de saúde para atender a população da região.