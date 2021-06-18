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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "papelaria"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:14

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:14

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de papelaria.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de papelaria. Crédito: David Franklin/Freepik
Da caneta à mochila, as papelarias reúnem uma infinidade de itens de material escolar e de escritório. Além disso, com o passar do tempo, o setor se reinventou para se adaptar e atender às necessidades do consumidor e, assim, incorporou produtos de artesanato, festas e decoração em seu catálogo.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Cesconetto

A papelaria foi fundada em fevereiro de 1970, no Centro de Vitória, por Castorino Santana e Bertha Santana. A opção pelo segmento foi motivada pela expansão educacional naquele período. O grande diferencial da marca está no mix de produtos ofertados nas linhas escolar, escritório, informática, festas e presentes. Hoje a rede conta com unidades distribuídas em Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.
A Gecore foi fundada em agosto de 1974, focada no comércio de artigos de papelaria e escritório, em uma pequena loja alugada no bairro Jucutuquara, em Vitória. Atualmente, possui sua matriz no bairro de Santa Lúcia, na Capital, e uma filial no Laranjeiras Shopping, município da Serra. É referência no segmento varejista de suprimentos de informática e papelaria.
A história da Cesconetto teve início na década de 80, com a família Cesconetto, de descendentes italianos. No mercado atacadista, a empresa começou em Cariacica, em um galpão, e nos anos seguintes ganhou uma melhor estrutura em Jardim América. Com a expansão das atividades, a marca expandiu suas atividades para um imóvel em Carapina, na Serra, onde se tornou a matriz do negócio e também o centro de distribuição dos produtos.

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