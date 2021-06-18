Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "operadora de TV por assinatura"

3º lugar - Oi

A SKY é uma das maiores operadoras de TV por assinatura via satélite do país. Desde sua inauguração, em 1996, distribui a programação 100% digital para seus assinantes, em todo o território nacional.

Em 2011, a NET, Claro e Embratel anunciaram suas integrações e lançaram o primeiro produto do mercado que combinou serviços de TV por assinatura, telefone fixo, celular e internet.

A marca começou a atuar no Brasil no ano de 2003. Em 2007, lançou o 3G como pioneira no país. Em 2011, junto à NET e à Embratel, lançou o primeiro produto do mercado que combinava serviços de TV por assinatura, telefone fixo, celular e internet.