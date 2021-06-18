Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "operadora de TV por assinatura"

Uma variedade de canais com os mais diferentes assuntos está entre as principais formas de entretenimento das pessoas. Por isso, ter uma operadora de TV por assinatura de qualidade é muito importante para garantir um serviço de alto nível. Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:
3º lugar - Oi
A SKY é uma das maiores operadoras de TV por assinatura via satélite do país. Desde sua inauguração, em 1996, distribui a programação 100% digital para seus assinantes, em todo o território nacional.
Em 2011, a NET, Claro e Embratel anunciaram suas integrações e lançaram o primeiro produto do mercado que combinou serviços de TV por assinatura, telefone fixo, celular e internet.
A marca começou a atuar no Brasil no ano de 2003. Em 2007, lançou o 3G como pioneira no país. Em 2011, junto à NET e à Embratel, lançou o primeiro produto do mercado que combinava serviços de TV por assinatura, telefone fixo, celular e internet.
Em 1998, foi criado o grupo Telemar. A Oi, marca da corporação, teve início em 2002. Oferece serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga, TV por assinatura, transmissão de dados e provedor de internet, além de vários outros serviços corporativos e de atacado, como o de rede de transporte e o backbone internacional.