Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "moda praia"

O litoral capixaba e o sol são um convite para ir à praia. Biquínis, maiôs, sungas e bermudas estão entre as peças mais utilizadas nesses ambientes. Mas para ter a peça ideal, não dá para deixar de lado o estilo e o conforto. No Estado, há muitas marcas fazendo sucesso na moda praia.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:
2º lugar - Cristal Graffiti
Presente no mercado capixaba há 27 anos, a Magia do Mar oferece produtos de moda praia e fitness. As peças da marca levam sua assinatura exclusiva, que são sinônimo de beleza, conforto e modernidade. Atualmente, conta unidades espalhadas pelas cidades de Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Serra, Vitória e Vila Velha.
A Bahamas Surf Shop é uma marca especializada em moda praia. Além de roupas, também comercializa equipamentos para esportes, como surfe e skate, além de bonés, chinelos, relógios, tênis, entre outros acessórios.
A Cobra D’agua é uma empresa capixaba que nasceu em 1988. Essencialmente praiana, a marca evoluiu com o mercado e hoje atende diversos nichos, como casual e streetwear. Além disso, possui uma linha de produtos ecologicamente corretos, com camisas e bermudas feitas a partir do reprocessamento de garrafas pet.
A Cristal Graffiti começou como uma loja de roupas de surfe, no Rio de Janeiro. Mas com o passar do tempo, direcionou seu foco para a moda jovem, conquistando uma fatia maior de mercado. A empresa também criou duas outras marcas: Atol das Rocas e Arte Girls.