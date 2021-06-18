Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "loja de produtos agropecuários"

A Casa do Adubo é sucessora de Irmão Chiabai, empresa fundada em em 1937 por Emílio, Ivo e Raymundo Chiabai, em Afonso Cláudio, para atuar no ramo de secos e molhados, armarinhos, ferragens e tecidos, assim como no comércio de café. Em 1952, a sede foi transferida para a Avenida República, em Vitória. A fim de acompanhar o desenvolvimento dos setores agrícola e pecuário do Estado, em 1973, a empresa alterou a razão social para Casa do Adubo Ltda.