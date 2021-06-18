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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "loja de produtos agropecuários"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:05

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:05

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de loja de produtos agropecuários.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de loja de produtos agropecuários. Crédito: Pixabay
Produtos para prevenção de pragas, adubo, fertilizantes, equipamentos e diferentes acessórios podem ser encontrados em lojas de produtos agropecuários. Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

1º lugar - Casa do Adubo

A Casa do Adubo é sucessora de Irmão Chiabai, empresa fundada em em 1937 por Emílio, Ivo e Raymundo Chiabai, em Afonso Cláudio, para atuar no ramo de secos e molhados, armarinhos, ferragens e tecidos, assim como no comércio de café. Em 1952, a sede foi transferida para a Avenida República, em Vitória. A fim de acompanhar o desenvolvimento dos setores agrícola e pecuário do Estado, em 1973, a empresa alterou a razão social para Casa do Adubo Ltda.

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