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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "loja de perfume"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:04

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:04

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de loja de perfume.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de loja de perfume. Crédito: Pixabay
A arte da perfumaria surgiu no antigo Egito para aromatizar o corpo humano. O perfume é uma mistura entre óleos essenciais e aromáticos, incorporados ao álcool e à água. Na Itália, durante o período da Renascença, as fragrâncias começaram a virar moda e, desde então, entrou de vez na rotina das pessoas. Muitos podem até desconhecer a história, mas não há dúvidas sobre as lojas de preferência.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

2º - Natura

Em 1977, o farmacêutico Miguel Krigsner se instalou em uma portinha, numa rua secundária de Curitiba, cidade do Sul do Brasil. Chamou a pequena farmácia de manipulação de O Boticário. Começou com a criação de um creme à base de colágeno, um creme de elastina para estrias, um xampu e um banho de algas marinhas. Depois, veio a primeira linha de perfumes e a empresa não parou mais de crescer, sendo referência na área.
A Natura foi fundada em 1969, quando Luiz Seabra inaugurou uma pequena fábrica em São Paulo. Em Natura & Co concluiu a aquisição da Avon, criando o quarto maior grupo do mundo do segmento de beleza.

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