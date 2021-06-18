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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "loja de móveis"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:01

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:01

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de loja de móveis.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de loja de móveis. Crédito: Pixabay
De vários estilos, formatos e cores, os móveis dão vida à casa. No mercado capixaba, muitas lojas apresentam um portfólio de produtos capaz de compor com qualidade os ambientes
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Danúbio

A Móveis Simonetti surgiu em 1988, em Pinheiros, como uma pequena serraria. Em novembro do ano seguinte, a empresa abriu sua primeira loja para comercializar os móveis de madeira que eram fabricados. Com o tempo, a Móveis Simonetti começou a diversificar e passou a revender eletrodomésticos, eletroeletrônicos e também os móveis que não utilizavam madeira maciça, mas sim o aglomerado de madeira.
A Danúbio faz parte da vida dos capixabas desde a década de 1970. A ideia dos irmãos Miguel e Valentim Bassini ganhou forma em um galpão na cidade de Castelo. A empresa se tornou referência em móveis e estofados e, atualmente, conta com oito unidades distribuídas no Espírito Santo.

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