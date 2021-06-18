Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "loja de ferragens"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:41

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:41

Lojas de ferragens são lembradas pelo consumidor no Recall de Marcas
Lojas de ferragens são lembradas pelo consumidor no Recall de Marcas Crédito: Pixabay
Construir, reformar ou ampliar. Não importa o tamanho da obra, as ferragens são imprescindíveis para sustentar as estruturas do imóvel. Ter uma loja de referência na área dá mais tranquilidade ao consumidor.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Casa do Serralheiro

 Do grupo Bremenkamp, a Casa do Serralheiro foi fundada em 2010, em Cariacica. A empresa começou suas atividades com seis colaboradores que acreditaram na visão empreendedora dos dois sócios, Bárbara e Brendo Bremenkamp.

Veja Também

Recall de Marcas 2021: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

Recall aponta as marcas que mais mexeram com a cabeça do capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas 2021 Recall 2021
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados