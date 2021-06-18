Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "frango"

Com padrão internacional, a Uniaves é uma empresa 100% capixaba, localizada em Castelo, na região Sul do Espírito Santo. Os produtos são comercializados no Brasil e no exterior. Com capacidade física para abater até 160 mil aves por dia, a empresa se tornou uma das mais modernas do setor.

A empresa teve início no ano de 1944 e, de lá para cá, superou os 150 mil pontos de venda no Brasil, oferecendo mais de 300 categorias de produtos. A empresa apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas. O portfólio contempla diferentes partes do frango. Há embalagens em que a ave já vem cortada, temperada e na medida certa para o preparo.