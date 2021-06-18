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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "frango"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:05

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:05
Frango faz parte do dia a dia das famílias e é destaque também no Recall de Marcas
Frango faz parte do dia a dia das famílias e é destaque também no Recall de Marcas Crédito: Pixabay
Frango é a carne mais consumida no país. A ave está sempre presente na mesa dos brasileiros acompanhando os mais diferentes pratos. 
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Sadia

Com padrão internacional, a Uniaves é uma empresa 100% capixaba, localizada em Castelo, na região Sul do Espírito Santo. Os produtos são comercializados no Brasil e no exterior. Com capacidade física para abater até 160 mil aves por dia, a empresa se tornou uma das mais modernas do setor. 
A empresa teve início no ano de 1944 e, de lá para cá, superou os 150 mil pontos de venda no Brasil, oferecendo mais de 300 categorias de produtos. A empresa apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas. O portfólio contempla diferentes partes do frango. Há embalagens em que a ave já vem cortada, temperada e na medida certa para o preparo.

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