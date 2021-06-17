Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "escola de idiomas"

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente com seus profissionais. Além da formação em uma área específica, em muitos casos, as companhias exigem que o trabalhador fale um segundo idioma, como o inglês ou o espanhol, fluentemente. Sem contar que, dominar outro idioma, pode proporcionar novas oportunidades de emprego e conectar pessoas. Mas para ter um bom aprendizado, é preciso escolher o melhor método de ensino.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:
3º lugar - Fisk
A primeira escola Wizard by Pearson foi aberta em 1987. Mais de 30 anos depois, a instituição é a maior rede ensino de idiomas do mundo, segundo o Geofusion. Além do Brasil, a Wizard possui escolas nos Estados Unidos, Japão, Paraguai e Costa Rica. Oferece cursos de oito idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, chinês e português para estrangeiros. Hoje, conta com mais de 1.270 escolas pelo Brasil.
O CCAA atua no segmento de ensino de idiomas desde 1961, oferecendo sempre um alto padrão de qualidade. A primeira unidade foi uma pequena sala comercial na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A empresa, fundada por Waldyr Lima, hoje tem mais de 200 mil alunos em todo o mundo, aprendendo inglês e espanhol.
Em 1950, Richard Fisk veio ao Brasil visitar seu irmão, que trabalhava no Consulado Americano de São Paulo. Gostou tanto da cidade que resolveu ficar, e começou a lecionar inglês. No ano seguinte, passou a dar aulas na TV Tupi, a primeira emissora da América Latina, e na TV Rio. Em pouco tempo, os negócios prosperaram e Richard decidiu criar seu próprio método, nascendo assim a Fisk, que atualmente possui cerca de mil unidades espalhadas pelo país.